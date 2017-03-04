Какие продукты предлагают магазины Рязани для тех, кто соблюдет Великий пост

РИА «7 новостей» продолжает знакомить своих читетелей с ценами на различные товары в магазинах Рязани.

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РИА «7 новостей» продолжает знакомить своих читетелей с ценами на различные товары в магазинах Рязани. Сегодня мы решили узнать, какие продукты для Великого поста можно приобрести в гипермаркетах «Глобус», «Метро», «Ашан».

В центре оптовой торговли «Метро» ассортимент постных продуктов довольно обширный. Так, рис пропаренный «Fine life» 900 г стоит 59.99 рублей, рис длиннозёрный той же марки стоит 56.99. Сочетание пропаренного и дикого риса этой же торговой марки в пачке весом 500 г стоит 126.01. Рис длиннозёрный «Индика» ТМ «Мистраль» можно приобрести по акции за 94.99. Под этой же торговой маркой можно приобрести рис «Фитнесс эксперт» за 54.99 за 450 г. Рис бурый нешлифованный можно приобрести за 139.99 за 500 г. Гречка ядрица «Fine life» 900 г стоит 62.99, крупа перловая этой же марки 29.19, крупа кукурузная 36.59, пшеничная крупа 19.49, манная стоит 37.69. Пшено марки «Aro» 800 г можно приобрести за 21.30, горох колотый этой же марки продаётся за 32.89, чечевица красная 110 рублей, красная фасоль 108 рублей. Приятно разнообразят постный стол мандарины в сиропе, которые, пока продаются по акции за 150.50. Клубника в сиропе «Fine life» продаётся за 50.69 за 650-граммовую банку. Ананасы в сиропе марки «Aro» можно приобрести за 89 рублей. Что касается овощной консервации, то цены сложились следующим образом. Кабачковая икра «Fine line» стоит 50.50, баклажанная икра той же марки 48.50, лечо стоит 70.51, фасоль по монастырски ТМ «Пиканта» 99.99. Продукцию под маркой «Heinz» можно приобрести в этом магазине по акции. Так, например красную фасоль можно приобрести за 59.90, фасоль с овощами за 63.90, зелёный горошек за 54.50, кукурузу 49.50. Самым недорогим по цене оказался зелёный горошек под ТМ «Fine Line». Цена на такой горошек 47.50. Также здесь можно приобрести по акции зелёные оливки с лимоном «ITLV» за 98.90 за баночку 314 грамм. Оливки гигант «Maestro de Oliva» продаются также по акции за 140.50.Маслины без косточек «ITLV» 115.90. Что касается овощей и фруктов то цены оказались следующими. Лоток баклажанов стоят 199.90, картофель стоит 13.99, лук репка 17.19, апельсины 48,59, лоток гладких огурцов 159 рублей, лоток бакинских огурцов 206.90, лоток красного перца 239.90. Также в продаже есть и экзотические фрукты. Например, личи по вкусу напоминающие виноград стоят 299 рублей за килограмм. Или питахайя за 344.90, маракуйя 200 гр которой стоит 259.90, рамбунтан 200 гр за 317.90, или тамарило из Колумбии за 324.90, лонган из Вьетнама за 306.89, саподилла за 380.90 за 200-граммовый лоток, или гуава за 328.90.

В «Ашане» ассортимент постных продуктов оказался тоже довольно широким. Баклажаны стоят 218.99 за килограмм, кабачки 179.04. Помидоры можно приобрести за 89.79, лоток среднеплодных огурцов за 66.44. Картофель оказался очень дешёвым - всего за 5.79. Лук репка стоит 14.29, морковь 7.89, капуста 7.59, редис 77.95 за 500 г. Цены на фрукты: бананы стоят 49.69, яблоки самые недорогие 30.88, апельсины 38.79, мандарины 49.89, груши конференция 118.49, минеола 61.42, айва 167.21,киви 126.29.

Крупы мы в брали в расчёт самые недорогие. Например, горох «Дон Густо» стоит 45.96, а самый дешёвый - горох «Каждый день» за 36.45. Крупа перловая этой же марки 22.75, пшено 26.57, гречка ядрица 63 рубля за 1 килограмм, рис круглозерный 50.13, пропаренный рис 55.94, длинозерный рис 51.74, пшеничная крупа «Чудо зёрнышко» 25.94.

Цены на консервированную продукцию оказались следующими: маринованные огурцы «Каждый день» 58.03 за 700 г, томаты маринованные 55.50, баклажаны по домашнему 60.55,овощное рагу 54.69, лечо 54.43, икра баклажанная всего 33.78 за 360 грамм, кабачковая 28.10 за 320 грамм, чечевица консервированная 33.50, красная фасоль 24.76, белая фасоль стоит также. Кукуруза самая недорогая стоит 37.02, консервированный горошек 23.52 за 400 грамм. Также мы заметили здесь маринованные кабачки за 55.78. Наша кабачковая икра «Ряжский погребок» стоит 68.19. Опята маринованные «Грядка у дачи» стоят 129.59, шампиньоны целые 400 грамм стоят 76.06.

В гипермаркете «Глобус» цены оказались следующие: отруби пшеничные « Диадар» 200 грамм 23.79, отруби овсяные 36.99, ячменные палочки «Царевна полей» 75 гр 38.99,мюсли очищающие 89.90 за 400 грамм. Льняная каша с кунжутной мукой 134.90 за 400 грамм, льняная каша с овсяной мукой 102.90. Овсяные хлопья с пребиотиками «Био каша» 79.90, овсяное толокно «Ваше здоровье» 46.99.

Варенье «Топинамбур с черникой» стоит 126.90, ананасом 131.90, протёртая черника на фруктозе «Шугарофф» стоит 147.90 за 250 г, кремовый мёд «Глобус» цветочный стоит 199.90 за 530 г, мёд натуральный степной 122.90 за 350 г, мёд «Дедушкин улей» 98.90 за 250 г. Также мы нашли в продаже мёд из орехов который стоит 424.90 за 300 г. Можно побаловать себя и киселём, который продаётся здесь в ассортименте. Цены на этот продукт начинаются от 29.99 за 110 г.

Цены на консервацию оказались следующими. Кукуруза «Lutik» стоит 45.99, кукуруза «Глобус» 37.99, горошек «Глобус» 37.99, фасоль красная «История» стоит 39.99 за 400 г, фасоль «Бандюель» белая и красная за 74.90, фасоль «Heinz» красная и белая за 69.90, салат из свеклы «Гудвин» 92.90 500 г, маринованный чеснок «Мелень» 129.90, щи из свежей капусты в банке «Ряжский погребок» 62.90, огурцы баварские маринованные в стеклянной банке 65.90, суп харчо в банке «Kronis» 116.90, лечо по болгарски «Глобус» 69.90. Также мы увидели здесь в продаже свекольную икру «Лукашинские закуски» за 104.90, кабачковую икру «Eko» за 61.90, икру баклажанную «Глобус» за 57.90. Икра кабачковая «Ряжский погребок» стоит 66.90. Самой недорогой оказалась кабачковая икра «Ваш выбор» за 27.79 за 360 г. Выбор маринованных грибов здесь оказался также на высоте. Например, шампиньоны целые «Глобус» продаются за 119.90 за 400-граммовую баночку. Маринованные грузди «Скатерть-самобранка» стоят 162.90, опяты «Vitaland» 188.90. По распродаже продаётся хренодёр «Лукашинские закуски». Баночка такой закуски стоит всего 50 рублей. Также по низкой цене можно приобрести закуску «Пинджур» из Франции за 140 рублей. Огурчики маринованные «Скатерть самобранка» 720 г также можно купить по хорошей скидке. Сейчас их можно приобрести всего за 65 рублей. Для любителей десерта здесь можно приобрести клубнику в сиропе «Золотая долина» за 99.90 или персики также в сиропе по этой же цене. Личи в сиропе «Aroy-D» стоят 224.90, кольца ананасов «Глобус» 172.90. Яблоки самые недорогие стоят здесь 30.90, яблоки «Фуджи» 79.90,мандарины 63.90, апельсины красные 139.90,бананы 64.90,капуста 7.99, лук репка 14.99, морковь 21.99, огурцы пупырчатые 219 рублей, томаты бакинские 289.90.