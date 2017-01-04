Как будет ходить общественный транспорт Рязани в Рождественскую ночь

РИА «7 новостей» публикует расписание со временем проезда остановок.

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Официальный сайт Рязанской епархии опубликовал расписание движения общественного транспорта Рязани в Рождественскую ночь с 6 на 7 января.

Движение будет организовано по следующей схеме с указанием времени прохождения через соответствующую остановку общественного транспорта (ООТ):

1. Храмы, расположенные на территории Рязанского кремля и в его ближайших окрестностях (Христорождественский Собор, Преображенский храм, Спасо-Преображенский мужской монастырь) – ООТ «пл. Соборная»:

маршрут троллейбуса № 1 в сторону пл. Победы: в 03 часа 15 минут.

2. Храмы, расположенные в окрестностях площади Свободы (Благовещенский храм, Казанский женский монастырь, Входоиерусалимский храм) – ООТ «пл. Свободы»:

маршруты троллейбусов в сторону Цирка: № 3 (в 03 часа 15 минут), № 10 (в 03 часа 35 минут).

3. Борисо-Глебский собор – ООТ «пл. Ленина»:

маршруты троллейбусов в сторону пл. Победы: № 1 (в 03 часа 20 минут), № 3 (в 03 часа 25 минут), № 5 (в 03 часа 30 минут);

маршруты троллейбусов в сторону пл. Театральной: № 8 (в 03 часа 25 минут), № 10 (в 03 часа 10 минут);

маршруты автобусов в сторону пл. Победы: № 7 (в 02 часа 45 минут), № 11 (в 02 часа 56 минут), № 17 (в 03 часа 00 минут);

маршруты автобусов в сторону пл. Театральной: № 7 (в 03 часа 06 минут), № 11 (в 03 часа 26 минут), № 17 (в 03 часа 38 минут).

4. Вознесенский храм – ООТ «ул. Грибоедова»:

маршруты троллейбусов в сторону Дашково-Песочни: № 8 (в 03 часа 37 минут), № 10 (в 03 часа 25 минут);

маршрут троллейбуса в сторону центра: № 3 (в 03 часа 10 минут);

маршрут автобуса в сторону центра: № 11 (в 02 часа 44 минуты);

маршруты автобусов в сторону ТЦ «Круиз», ул. Новоселов: № 11 (в 03 часа 34 минуты), № 16 (в 03 часа 25 минут).

5. Екатерининский храм – ООТ «Центральный рынок»:

маршруты троллейбусов в сторону Дома художника: № 2 (в 03 часа 15 минут), № 16 (в 03 часа 20 минут);

маршрут автобуса в сторону Дома художника: № 4 (в 02 часа 50 минут); маршруты автобусов в сторону пл. Театральной: № 4 (в 03 часа 24 минуты), № 16 (в 03 часа 22 минуты).

6. Храм Иоанна Кронштадтского – ООТ «Дворец Молодежи», ООТ «Полетаевский рынок»:

маршрут троллейбуса в сторону Радиоуниверситета: № 5 (в 03 часа 10 минут);

маршрут троллейбуса в сторону Кардиодиспансера: № 5 (в 03 часа 12 минут);

маршрут автобуса в сторону Радиоуниверситета: № 16 (в 03 часа 10 минут);

маршрут автобуса в сторону пос. Южный: № 16 (в 02 часа 47 минут).

7. Храмы, расположенные в Канищево (Преображенский храм, Храм Космы и Дамиана) – ООТ «Школа», «Больничный комплекс»:

маршрут троллейбуса в сторону Телезавода: № 16 (в 03 часа 58 минут – ООТ «Школа», в 04 часа 00 минут – ООТ «Больничный комплекс»);

маршрут автобуса в сторону Телезавода: № 17 (в 03 часа 10 минут – ООТ «Школа», в 03 часа 14 минут – ООТ «Больничный комплекс»);

маршрут автобуса в сторону центра: № 17 (в 03 часа 20 минут – ООТ «Больничный комплекс», в 03 часа 22 минуты – ООТ «Школа»).

8. Храмы, расположенные в Дашково-Песочне (Александро-Невский храм, Крестовоздвиженский храм) – ООТ «Шереметьево», ООТ «Сбербанк»:

маршруты автобусов в сторону ул. Новоселов, 60: № 6 (в 03 часа 03 минуты – ООТ «Шереметьево», в 03 часа 05 минут – ООТ «Сбербанк»), № 16 (в 03 часа 40 минут – ООТ «Шереметьево», в 03 часа 42 минуты – ООТ «Сбербанк»), № 17 (в 04 часа 05 минут – ООТ «Шереметьево», в 04 часа 07 минут – ООТ «Сбербанк»);

маршрут автобуса в сторону центра (до ул. Новой): № 6 (в 03 часа 15 минут – ООТ «Сбербанк», в 03 часа 17 минут – ООТ «Шереметьево»).

9. Храм в честь Царственных страстотерпцев – ООТ «Станция Дягилево»:

маршрут троллейбуса в сторону ул. Забайкальской: № 1 (в 03 часа 45 минут).

10. Никольский храм – ООТ «Завод ЖБИ-2»:

маршрут троллейбуса в сторону Октябрьского городка: № 2 (в 03 часа 30 минут);

маршруты троллейбусов в сторону пл. Победы: № 2 (в 03 часа 40 минут), № 5 (в 03 часа 25 минут).

11. Николо-Дворянский храм – ООТ «Цирк»:

маршруты троллейбусов в сторону пл. Ленина: № 3 (в 03 часа 20 минут), № 5 (в 03 часа 25 минут), № 10 (в 03 часа 40 минут);

маршруты автобусов в сторону пл. Ленина: № 7 (в 02 часа 43 минуты), № 11 (в 02 часа 54 минуты), № 17 (в 02 часа 58 минут);

маршруты автобусов в сторону пл. Театральной: № 7 (в 03 часа 08 минут), № 11 (в 03 часа 28 минут), № 17 (в 03 часа 40 минут).

12. Николо-Ямской храм – ООТ «Музыкальный театр», ООТ «Николо-Ямской храм»:

маршрут троллейбуса в сторону центра: № 2 (в 03 часа 05 минут);

маршрут автобуса в сторону Дашково-Песочни: № 6 (в 02 часа 55 минут).

13. Покровско-Татианинский храм – ООТ «Рязанский государственный университет»:

маршруты троллейбусов в сторону пл. Ленина: № 3 (в 03 часа 17 минут), № 10 (в 03 часа 37 минут).

14. Скорбященский храм – ООТ «Рембыттехника»:

маршрут троллейбуса в сторону пос. Шлаково: № 12 (в 03 часа 35 минут).

15. Храмы в окрестностях площади Новаторов (храм Сретения Господня, храм Целителя Пантелеимона при Мальшинской богадельне) – ООТ «Сельхозакадемия»:

маршрут троллейбуса в сторону центра: № 17 (в 03 часа 05 минут);

маршрут автобуса в сторону центра: № 4 (в 03 часа 09 минут).

16. Никольский храм при Больнице им. Семашко – ООТ «Больница им. Семашко»:

маршруты троллейбусов в сторону пл. Театральной: № 5 (в 03 часа 15 минут), № 17 (в 03 часа 35 минут);

маршрут троллейбуса в сторону Полетаевского рынка: № 12 (в 03 часа 20 минут).

17. Троицкий мужской монастырь – ООТ «Торговый дом «Барс»:

маршруты троллейбусов в сторону центра: № 1 (в 03 часа 00 минут), № 8 (в 03 часа 10 минут), № 10 (в 03 часа 00 минут), № 16 (в 03 часа 00 минут), № 17 (в 03 часа 20 минут);

маршруты троллейбусов в сторону Автовокзала: № 1 (в 03 часа 30 минут), № 10 (в 03 часа 50 минут), № 16 (в 03 часа 40 минут), № 17 (в 04 часа 00 минут);

маршрут автобуса в сторону центра: № 4 (в 03 часа 18 минут).

18. Георгиевский храм – ООТ «Спорткомплекс «Чайка»:

маршруты троллейбусов из депо № 2 в сторону центра: № 1 (в 02 часа 55 минут), № 8 (в 03 часа 00 минут), № 10 (в 02 часа 50 минут), № 16 (в 02 часа 50 минут), № 17 (в 02 часа 55 минут).