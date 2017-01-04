Как будет ходить общественный транспорт Рязани в Рождественскую ночь
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РИА «7 новостей» публикует расписание со временем проезда остановок.
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Движение будет организовано по следующей схеме с указанием времени прохождения через соответствующую остановку общественного транспорта (ООТ):
1. Храмы, расположенные на территории Рязанского кремля и в его ближайших окрестностях (Христорождественский Собор, Преображенский храм, Спасо-Преображенский мужской монастырь) – ООТ «пл. Соборная»:
маршрут троллейбуса № 1 в сторону пл. Победы: в 03 часа 15 минут.
2. Храмы, расположенные в окрестностях площади Свободы (Благовещенский храм, Казанский женский монастырь, Входоиерусалимский храм) – ООТ «пл. Свободы»:
маршруты троллейбусов в сторону Цирка: № 3 (в 03 часа 15 минут), № 10 (в 03 часа 35 минут).
3. Борисо-Глебский собор – ООТ «пл. Ленина»:
маршруты троллейбусов в сторону пл. Победы: № 1 (в 03 часа 20 минут), № 3 (в 03 часа 25 минут), № 5 (в 03 часа 30 минут);
маршруты троллейбусов в сторону пл. Театральной: № 8 (в 03 часа 25 минут), № 10 (в 03 часа 10 минут);
маршруты автобусов в сторону пл. Победы: № 7 (в 02 часа 45 минут), № 11 (в 02 часа 56 минут), № 17 (в 03 часа 00 минут);
маршруты автобусов в сторону пл. Театральной: № 7 (в 03 часа 06 минут), № 11 (в 03 часа 26 минут), № 17 (в 03 часа 38 минут).
4. Вознесенский храм – ООТ «ул. Грибоедова»:
маршруты троллейбусов в сторону Дашково-Песочни: № 8 (в 03 часа 37 минут), № 10 (в 03 часа 25 минут);
маршрут троллейбуса в сторону центра: № 3 (в 03 часа 10 минут);
маршрут автобуса в сторону центра: № 11 (в 02 часа 44 минуты);
маршруты автобусов в сторону ТЦ «Круиз», ул. Новоселов: № 11 (в 03 часа 34 минуты), № 16 (в 03 часа 25 минут).
5. Екатерининский храм – ООТ «Центральный рынок»:
маршруты троллейбусов в сторону Дома художника: № 2 (в 03 часа 15 минут), № 16 (в 03 часа 20 минут);
маршрут автобуса в сторону Дома художника: № 4 (в 02 часа 50 минут); маршруты автобусов в сторону пл. Театральной: № 4 (в 03 часа 24 минуты), № 16 (в 03 часа 22 минуты).
6. Храм Иоанна Кронштадтского – ООТ «Дворец Молодежи», ООТ «Полетаевский рынок»:
маршрут троллейбуса в сторону Радиоуниверситета: № 5 (в 03 часа 10 минут);
маршрут троллейбуса в сторону Кардиодиспансера: № 5 (в 03 часа 12 минут);
маршрут автобуса в сторону Радиоуниверситета: № 16 (в 03 часа 10 минут);
маршрут автобуса в сторону пос. Южный: № 16 (в 02 часа 47 минут).
7. Храмы, расположенные в Канищево (Преображенский храм, Храм Космы и Дамиана) – ООТ «Школа», «Больничный комплекс»:
маршрут троллейбуса в сторону Телезавода: № 16 (в 03 часа 58 минут – ООТ «Школа», в 04 часа 00 минут – ООТ «Больничный комплекс»);
маршрут автобуса в сторону Телезавода: № 17 (в 03 часа 10 минут – ООТ «Школа», в 03 часа 14 минут – ООТ «Больничный комплекс»);
маршрут автобуса в сторону центра: № 17 (в 03 часа 20 минут – ООТ «Больничный комплекс», в 03 часа 22 минуты – ООТ «Школа»).
8. Храмы, расположенные в Дашково-Песочне (Александро-Невский храм, Крестовоздвиженский храм) – ООТ «Шереметьево», ООТ «Сбербанк»:
маршруты автобусов в сторону ул. Новоселов, 60: № 6 (в 03 часа 03 минуты – ООТ «Шереметьево», в 03 часа 05 минут – ООТ «Сбербанк»), № 16 (в 03 часа 40 минут – ООТ «Шереметьево», в 03 часа 42 минуты – ООТ «Сбербанк»), № 17 (в 04 часа 05 минут – ООТ «Шереметьево», в 04 часа 07 минут – ООТ «Сбербанк»);
маршрут автобуса в сторону центра (до ул. Новой): № 6 (в 03 часа 15 минут – ООТ «Сбербанк», в 03 часа 17 минут – ООТ «Шереметьево»).
9. Храм в честь Царственных страстотерпцев – ООТ «Станция Дягилево»:
маршрут троллейбуса в сторону ул. Забайкальской: № 1 (в 03 часа 45 минут).
10. Никольский храм – ООТ «Завод ЖБИ-2»:
маршрут троллейбуса в сторону Октябрьского городка: № 2 (в 03 часа 30 минут);
маршруты троллейбусов в сторону пл. Победы: № 2 (в 03 часа 40 минут), № 5 (в 03 часа 25 минут).
11. Николо-Дворянский храм – ООТ «Цирк»:
маршруты троллейбусов в сторону пл. Ленина: № 3 (в 03 часа 20 минут), № 5 (в 03 часа 25 минут), № 10 (в 03 часа 40 минут);
маршруты автобусов в сторону пл. Ленина: № 7 (в 02 часа 43 минуты), № 11 (в 02 часа 54 минуты), № 17 (в 02 часа 58 минут);
маршруты автобусов в сторону пл. Театральной: № 7 (в 03 часа 08 минут), № 11 (в 03 часа 28 минут), № 17 (в 03 часа 40 минут).
12. Николо-Ямской храм – ООТ «Музыкальный театр», ООТ «Николо-Ямской храм»:
маршрут троллейбуса в сторону центра: № 2 (в 03 часа 05 минут);
маршрут автобуса в сторону Дашково-Песочни: № 6 (в 02 часа 55 минут).
13. Покровско-Татианинский храм – ООТ «Рязанский государственный университет»:
маршруты троллейбусов в сторону пл. Ленина: № 3 (в 03 часа 17 минут), № 10 (в 03 часа 37 минут).
14. Скорбященский храм – ООТ «Рембыттехника»:
маршрут троллейбуса в сторону пос. Шлаково: № 12 (в 03 часа 35 минут).
15. Храмы в окрестностях площади Новаторов (храм Сретения Господня, храм Целителя Пантелеимона при Мальшинской богадельне) – ООТ «Сельхозакадемия»:
маршрут троллейбуса в сторону центра: № 17 (в 03 часа 05 минут);
маршрут автобуса в сторону центра: № 4 (в 03 часа 09 минут).
16. Никольский храм при Больнице им. Семашко – ООТ «Больница им. Семашко»:
маршруты троллейбусов в сторону пл. Театральной: № 5 (в 03 часа 15 минут), № 17 (в 03 часа 35 минут);
маршрут троллейбуса в сторону Полетаевского рынка: № 12 (в 03 часа 20 минут).
17. Троицкий мужской монастырь – ООТ «Торговый дом «Барс»:
маршруты троллейбусов в сторону центра: № 1 (в 03 часа 00 минут), № 8 (в 03 часа 10 минут), № 10 (в 03 часа 00 минут), № 16 (в 03 часа 00 минут), № 17 (в 03 часа 20 минут);
маршруты троллейбусов в сторону Автовокзала: № 1 (в 03 часа 30 минут), № 10 (в 03 часа 50 минут), № 16 (в 03 часа 40 минут), № 17 (в 04 часа 00 минут);
маршрут автобуса в сторону центра: № 4 (в 03 часа 18 минут).
18. Георгиевский храм – ООТ «Спорткомплекс «Чайка»:
маршруты троллейбусов из депо № 2 в сторону центра: № 1 (в 02 часа 55 минут), № 8 (в 03 часа 00 минут), № 10 (в 02 часа 50 минут), № 16 (в 02 часа 50 минут), № 17 (в 02 часа 55 минут).