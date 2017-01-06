Юные рязанцы встретились в филармонии со Снегурочкой и Щелкунчиком

В этот день в филармонии была представлена новогодняя программа «Снегурочка» по мотивам русской народной сказки и пьесы А.Н. Островского.

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В четверг, 5 января, в Рязанской филармонии состоялся концерт для начинающих меломанов, и тех, кто верит в сказку всем сердцем.

У дверей концертного зала гостей в этот день встретили Щелкунчик, Заяц и Снегурочка в исполнении артистов Рязанского народного хора, которые помогли юным горожанам вызвать на праздник Дедушку Мороза. Для этого пришлось постараться - спеть песни, поводить хоровод и изо всех сил пожелать, чтобы главный новогодний волшебник заглянул на концерт.

В этот день в филармонии была представлена новогодняя программа «Снегурочка» по мотивам русской народной сказки и пьесы А.Н. Островского. В 1873 году драматург Александр Островский, впечатленный рассказами, основанными на фольклорных легендах, создал пьесу «Снегурочка», в которой описал зимнюю красавицу. Автор представил Снегурочку 15-летней дочерью Деда Мороза и Весны-Красны, отпустивших её к людям в слободку Берендеевку. Прекрасный и трогательный рассказ о любви невозможной, недостижимой, но от этого ничуть не менее желанной, многие годы трогает зрителя до глубины души.

В своё время бессмертную музыку к пьесе Островского написали Римский-Корсаков и Чайковский. Автор сценария и ведущая Дарья Казеева и режиссёр Карен Нерсисян предложили своё видение популярного сюжета. Аккомпанементом к истории о Снегурочке стали русские народные песни и наигрыши в исполнении Государственного академического Рязанского русского народного хора им. Е. Попова. Постановка не обошлась также без артистов Детской студии при Рязанском хоре. Воспитанникам студии не впервой выступать на большой сцене. Оживить героев помогла мастер песочной анимации из Москвы Лилия Чистина.

Большая новогодняя премьера пришлась по вкусу всем гостям концерта от мала до велика. Яркие костюмы Рязанского народного хора, артисты которого будто сошли со страниц сказки о Снегурочке, и завораживающие картины из песка, которые меняются на глазах, создали атмосферу праздника и волшебства для всех без исключения.