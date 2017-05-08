Юные рязанцы поздравили ветеранов с Днём Победы

На площади перед Муниципальным культурным центром прошла творческая эстафета поколений «Мы - дети мира!»

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В понедельник, 8 мая, на площади перед Муниципальным культурным центром прошла творческая эстафета поколений «Мы - дети мира!».

Концерт объединил несколько творческих поколений рязанцев - о войне и мире для жителей Рязани спели участники театра «Созвездие добра», ансамблей «Крылатая пехота» и «Feelins». Поддержать рязанских коллег по цеху приехали и ребята, ставшие уже профессионалами сцены - участники творческих конкурсов «Славянский базар», «Детское Евровидение», «Голос. Дети», «Детской «Новой волны» Софья Лапшакова, Юлия Ассесорова, Дмитрий Архипов, Александра Клюс, Виктория Коробкова. В их исполнении прозвучали песни, узнаваемые с первых аккордов, - «Тёмная ночь», «Синий платочек» и другие. Вместе с хореографическими коллективами МКЦ зрители вспомнили танцы предвоенных и послевоенных лет. По-особому мелодии и ритмы 30-40-х звучали для почётных гостей - ветеранов Великой Отечественной войны. Концерт стал творческим подарком для них ко Дню Победы от потомков поколения победителей.