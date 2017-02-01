Избран новый ректор Рязанского госуниверситета

За Андрея Минаева проголосовали 63 участника выборов.

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В среду, 1 февраля, в Рязани состоялись выборы ректора РГУ имени Есенина. На пост руководителя крупнейшего в Рязанской области вуза претендовали три кандидата: исполняющий обязанности ректора Алексей Зимин, декан факультета истории и международных отношений Андрей Минаев, проректор по комплексному мониторингу деятельности, лицензированию и аккредитации Василий Страхов.

Большинством голосом новым ректором вуза избран Андрей Минаев. За него проголосовали 63 человека, за Зимина отдали голоса 50 человек. Страхов набрал 0 голосов.