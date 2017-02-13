Масштабная авария оставила без воды более 20 улиц Рязани

Аварийно-восстановительные работы планируется завершить до 20.00.

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В понедельник, 13 февраля, в районе дома №13 по улице Тимакова в городе Рязани произошёл прорыв трубы водоснабжения. Прорыв связан с движением грунта, сообщает сайт администрации Рязани. В связи с этим холодная вода отключена в ряде жилых домов и организаций, расположенных более чем на 20 улицах. Аварийно-восстановительные работы планируется завершить до 20.00. Всё это время без холодной воды будут находиться дома по следующим адресам:

дома с 16 по 56 с корпусами и буквами по Касимовскому шоссе;

дома №№3, 5, 7, 9, 11, 13, 18 корпус 1, 20, 22, 22 корпус 1, 26, 30 по улице Тимакова;

дома №№16А, 23/15, 23 корпус 1 24 корпус 1, 25, 25 корпус 1, 27, 27 корпус 1, с 28 по 40 с корпусами и буквами, 29, 31, 31Б, 33А, 33 корпус 1, 33 корпус 3, 33 корпус 4, 35 корпуса с 1 по 4 по улице Новосёлов;

дома №№11, 13, 15, 17 корпус 1 по улице Советской Армии;

дома №№4, 6, 8, 12, 14, 14А, 16, 18 по Шереметьевскому проезду.

Также без воды останутся дома на улицах: Большая, Центральная, Серёжин переулок, Серёжина гора, Старое село, Бугровка, Грачи, Весенняя (1-я, 2-я, 3-я линии Весенней), Новая, Ленпосёлок, Светлая, Земляничная, Земляничный переулок, 1-й и 2-й Земляничные проезды, Малиновая, 1-й и 2-й Малиновые проезды, Шереметьевская, Песоченская, 1-й – 5-й Песоченские проезды, ЖК «Радужный».

Подача тепла в дома, обслуживаемые ЦТП №№18, 28, 28а, 35, 57, 69, также приостановлена до устранения последствий аварии.

Глава администрации Олег Булеков поручил привлечь дополнительные ресурсы для сокращения сроков устранения последствий порыва.