«Илья Муромец» и «Гудок». 23 декабря в истории

Очередной день отмечен выпуском нового печатного издания, а также началом работы нового подразделения вооружённых сил.

Главная новость

23 декабря отмечается День дальней авиации. Дата выбрана неслучайно - в этот день Николай II подписал указ о создании эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец». В этом году исполняется 102 года со времени формирования эскадры, которой была суждена долгая жизнь в отечественных войсках. За годы Первой мировой войны экипажи эскадры выполнили около 400 боевых вылетов на разведку и бомбардировку объектов противника. После Октябрьской революции на вооружение авиации был принят бомбардировщик ТБ-3, спроектированный под руководством Андрея Туполева, а вскоре и спроектированный Сергеем Ильюшиным двухмоторный дальний бомбардировщик ДБ-3. В годы войны дальнебомбардировочная авиация принимала участие во всех крупных операциях Красной Армии, выполняя специальные задания.

Со временем старые самолёты заменялись новыми, менялись и поколения людей, служивших небу. В 1998 году дальняя авиация была преобразована в 37-ю воздушную армию Верховного Главнокомандования (стратегического назначения). Сегодня дальняя авиация России является главной ударной силой ВВС.

Через три года после формирования «Ильи Муромца» в России появилось одно из известнейших изданий - газета «Гудок». Первый номер издания вышел 23 декабря 1917 года. Поначалу это было небольшое издание, отражавшее мнения железнодорожных мастеровых и рабочих Петроградского и Московского узлов. Удачное название пришлось по вкусу новым властям - оно было идейно верным, а также соответствовало духу новой эпохи. С мая 1920 года «Гудок» превращается в авторитетную ежедневную газету. Начиная с 1920-х годов, в редакции работали многие писатели, ставшие классиками отечественной литературы: Михаил Булгаков, Илья Ильф и Евгений Петров, Юрий Олеша, Константин Паустовский. Здесь печатались Валентин Распутин, Василий Белов, Валерий Ганичев, Владимир Карпов, а также другие известные писатели, деятели культуры, ученые и производственники. Сегодня «Гудок» живёт уже в новых реалиях, выходя тиражом более 300 тыс. экземпляров, являясь крупнейшим корпоративным изданием в нашей стране.

Пока в России читали газеты, в США - удивляли мир. 23 декабря 1947 года физики представили публике первый транзистор. Авторами изобретения стали Уильям Шокли, Джон Бардин и Уолтер Браттейн. В 1956 году за изобретение транзистора учёные были отмечены Нобелевской премией. Название же для нового устройства придумал Джон Пирс. В переводе с английского «транзистор» - это управляющий напряжением.

В этот же 1947 году Указом советских властей 1 января было объявлено нерабочим днём. История всенародно любимого праздника не была лёгкой - ведя историю со времён петровской реформы, Новый год был отменён с приходом к власти большевиков, в 1917 году. Традицию праздника, но уже на новой идеологической платформе, возродили лишь в 1935 году в качестве детского праздника. В начале января 1937 года в Колонном зале Дома Союзов была торжественно поставлена первая советская ёлка. Дерево достигало 15 метров в высоту. Репортаж из зала показали в киножурнале «Советский Союз». На следующий год по всей стране засияли сотни праздничных ёлок. Исторический указ советских властей от 23 декабря 1947 года означал возвращение традиций, без которых сегодня мы не представляем свою жизнь.

23 декабря в разные эпохи родились известные исторические личности. Так, в 1777 году на свет появился Александр I. Правитель, которому пришлось убить собственного отца, вошёл в историю как Александр I Благословенный - таким образом потомки отметили его роль в битве в войне с Наполеоном, а также время, которое историки называют «золотым временем дворянства». Если о дне рождения Александра I вспомнят, пожалуй, лишь исследователи его жизни, то в Японии дату рождения своего императора Акихито помнит каждый - ведь для жителей страны правитель не история, а реальность. В 2016 году императору исполняется 83 года.

В 1799 году 23 декабря родился Карл Брюллов - известный русский живописец, автор работ, вошедших в историю отечественной живописи. Среди самых известных его работ - масштабное полотно «Последний день Помпеи». Друг художника, Александр Пушкин, посвятил картине одно из своих стихотворений - «Везувий зев открыл – дым хлынул клубом».

23 декабря 1858 года родился Владимир Немирович-Данченко - советский театральный деятель, режиссёр, педагог. Один из создателей Московского художественного театра, Немирович-Данченко сделал сцену своей профессией - он не только стал практиком театрального дела, но и его теоретиком, вместе со Станиславским определил те основы, которым должен следовать актёр в своей работе. В театральном деле нет мелочей, отмечал Немирович-Данченко. Именно ему современники приписывают знаменитое высказывание -«театр начинается с вешалки».

23 декабря - день рождения замечательных актёров Льва Дурова и Натальи Фатеевой. Оба воплотили на экране не один десяток ролей, которые вошли в «золотой фонд кинематографа. Льва Дурова сегодня нет с нами- известный актёр ушёл из жизни в 2015 году, чуть не дожив до своего 85-летия. Наталья Фатеева активно работает в сфере кино - сегодня актрисе исполняется 82 года.