Храм Василия Блаженного. 12 июля в истории

В состав собора входят восемь отдельных церквей, символизирующих дни главных боев за Казань.

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456 лет назад на Красной Площади в Москве был освящён Покровский собор, известный также как Храм Василия Блаженного. Точная дата освящения стала известна, благодаря открытию реставраторами в 1957 году храмозданной надписи, выполненной зодчими в центральной церкви собора.

В состав собора входят восемь отдельных церквей, символизирующих дни главных боев за Казань. Между четырьмя осевыми столпообразными церквями — Троицкой, Николая Великорецкого, Входа во Иерусалим, Киприана и Устинии — строители расположили меньшие церкви: Трех патриархов Константинопольских, Александра Свирского, Варлаама Хутынского, Григория Армянского.

Все они увенчаны луковичными главами и сгруппированы вокруг центральной столпообразной Покровской церкви, завершенной шатром с маленькой главкой. Церкви объединены общим основанием, обходной галереей и внутренними сводчатыми переходами. Храм построен из кирпича, а его фундаменты, цоколь и ряд деталей — из белого камня.

В 1588 году к собору был пристроен придел Василия Блаженного, который и дал всему сооружению его второе название. В 1670-х годах была построена шатровая колокольня. Храм Василия Блаженного неоднократно реставрировался. С приходом советской власти в 1929 году он был закрыт, а его колокольня разбита. Строительство новой началось в 1990 году, с использованием материалов из других разрушенных московских храмов.

В 2002 году работы были закончены, и храм вновь обрел голос в мае во время проведения первого Московского Пасхального фестиваля. Собор Василия Блаженного — объект культурного наследия России, признанный памятник архитектуры и включен в Список всемирного исторического и культурного наследия ЮНЕСКО.

234 года назад в Петербурге был создан Большой театр, получивший впоследствии название Мариинского. На сцене театра в дореволюционное и советское время пели многие выдающиеся певцы, в том числе: Федор Шаляпин, Леонид Собинов, Борис Штоколов и другие.

С 1988 года художественным руководителем и главным дирижёром театра является Валерий Гергиев. Оперная труппа театра часто гастролирует за рубежом. Среди лучших постановок театра следует отметить тетралогию «Кольцо Нибелунга» Рихарда Вагнера, «Отелло» Джузеппе Верди, «Игрока» Сергея Прокофьева, «Леди Макбет Мценского уезда» Дмитрия Шостаковича и другие.

100 лет назад в ходе Первой мировой войны впервые в качестве химического оружия был применен отравляющий газ иприт.

В ночь с 12 на 13 июля 1917 года под бельгийским городом Ипр, с целью сорвать наступление англо-французских войск, Германия применила химическое оружие – жидкий отравляющий горчичный газ кожно-нарывного действия, который по месту боев получил название иприт.

При первом его применении поражения различной тяжести получили 2490 человек, из которых 87 скончались. Британские ученые быстро расшифровали его формулу, но наладить производство нового отравляющего вещества удалось лишь в 1918 году, из-за чего использовать иприт в военных целях удалось лишь в сентябре 1918 года (за 2 месяца до перемирия).

Ни до, ни после этой войны боевые отравляющие вещества не использовались в таких количествах как в 1915-1918 годах. В течение Первой мировой войны химические вещества применялись в огромных количествах: 12 тысяч тонн иприта, которым было поражено около 400 тысяч человек.

В настоящее время химоружие запрещено к применению Конвенцией о запрещении химического оружия, открытой к подписанию в январе 1993 года. Согласно ее положениям, она вступила в силу после ее ратификации 65 государствами. Дата вступления в силу - 29 апреля 1997 года. Россия ратифицировала её в ноябре 1997 года.

74 года назад в ходе битвы на Курской дуге состоялось крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны. Это сражение стало частью грандиозной стратегической операции, вошедшей в историю, как Курская битва. В ходе этой битвы гитлеровское командование рассчитывало окружить и уничтожить советские войска, вклинившиеся в их оборонительную линию в районе Курска, Орла и Белгорода.

12 июля 1943 года в районе железнодорожной станции Прохоровка (56 км к северу от Белгорода) наступавшую танковую группировку немцев (4 танковая армия, оперативная группа «Кемпф») остановил контрудар советских войск (5 гвардейская армия, 5 гвардейская танковая армия). С обеих сторон в сражении принимало участие свыше 1200 танков и самоходных установок. Авиационную поддержку немецкой ударной группировки осуществляла авиация группы армий «Юг».

С советской стороны удары с воздуха наносили самолёты 2-й и 17-й воздушной армии и авиационно-десантной дивизии. За один день противник потерял около 10 тысяч человек и 400 танков и был вынужден перейти к обороне. Это сражение во многом определило победу советских войск в ходе Курской битвы.

29 лет назад в СССР была запущена Автоматическая межпланетная станция «Фобос-2».

Проект «Фобос» включал в себя запуск двух АМС «Фобос-1» и «Фобос-2». Старт первой станции состоялся 7 июля 1988 года (1 сентября в результате ошибки наземного оператора она была потеряна).

12 июля 1988 года была запущена «Фобос-2». В ходе 200-суточного полёта на трассе Земля-Марс станцией выполнялась научная программа экспериментов по исследованию межпланетного пространства, Солнца, солнечной активности, регистрации солнечных и галактических гамма-всплесков.

Кроме того, были проведены телевизионные съемки спутника Марса – Фобоса, его и Марса фотометрические, спектральные и радиометрические исследования, также осуществлялись исследования химического состава атмосферы планеты.

Следующий этап сценария миссии подразумевал перевод АМС на еще более близкую к Фобосу орбиту и далее управляемый сход с этой орбиты для сближения с Фобосом. Однако 27 марта 1989 года после проведения телевизионных съемок Фобоса, при которых АМС меняла свою ориентацию для наведения поля зрения видеоспектрометрического комплекса на Фобос, с нею была потеряна радиосвязь.

Через 4 часа после безуспешных попыток восстановить связь был получен ослабленный сигнал, оказавшийся последним сообщением с АМС «Фобос-2».

Ежегодно 12 июля свой профессиональный праздник — Всемирный день бортпроводника гражданской авиации — отмечают представители одной из самых романтичных специальностей в мире, больше известные нам как стюарды и стюардессы. Может показаться удивительным, но этой профессии уже более 80 лет.

Считается, что она возникла в Германии в 1928 году, когда на борт самолета стали брать специального человека, в чьи обязанности входило обеспечение сервиса во время полета, — стюарда. Прежде этим занимался второй пилот самолета, что было рискованно с точки зрения безопасности полета.

Сначала функции бортпроводников выполняли мужчины — чаще всего ими были бывшие официанты дорогих ресторанов. Однако уже в 1930 году в Соединенных Штатах возникла идея привлечь к работе привлекательных девушек — это должно было стать дополнительной рекламой пассажирских авиаперевозок. Существовал и еще один довод в пользу представительниц прекрасного пола: они меньше весили, что имело большое значение для самолетов того времени.

Первой стюардессой в истории авиации называют Эллен Черч из штата Айова. В свой первый полет в этом качестве она отправилась 15 мая 1930 года, самолет следовал по рейсу Сан-Франциско — Шайенн.

В наши дни вес бортпроводника не столь важен. Зато при подборе персонала часто используется принцип «трех О»: это образ внешний (речь, мимика, макияж, внешняя привлекательность); образ внутренний (наличие необходимых черт характера); образ профессиональный (профессиональные знания и навыки). Главная обязанность современного бортпроводника — обеспечивать безопасность пассажиров во время полета. Кроме того, стюарды и стюардессы делают все, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно.

Кроме этого, в этот день в 1926 году в Сталинграде началось строительство тракторного завода; в 1928 году советский ледокол «Красин» спас итальянский экипаж в арктических водах; в 1931 году в Франции был установлен памятник мушкетеру Дартаньяну; в 1933 году нацистское правительство Германии опровергло сообщение о том, что в концлагерях находится 100 тысяч заключенных, заявив, что их там «всего лишь» 18 тысяч; в 1935 году создан Ансамбль песни и танца Дагестана, а Бельгия и СССР установили дипломатические отношения; в 1941 году в СССР принято решение о посылке на фронт 577 тысяч заключенных исправительных лагерей, а немецкая авиация впервые бомбила Москву; в 1946 году родилась Валентина Толкунова, певица, народная артистка России; в 1981 году мер Борис Николаевич Полевой (настоящая фамилия Кампов), писатель, главный редактор журнала «Юность» («Повесть о настоящем человеке», «Золото»); в 1988 году Областной совет Нагорного Карабаха объявил о выходе области из состава Азербайджана; в 1998 году на чемпионате мира по футболу сборная Франции обыграла Бразилию со счетом 3:0 и впервые стала чемпионом мира; в 2003 году Канада легализовала марихуану; в 2011 году Нептун завершил свой первый с момента открытия планеты в 1846 году полный оборот вокруг Солнца.