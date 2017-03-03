ХК «Рязань» завершил сезон домашним поражением

Победитель матча был выявлен только в начале пятого периода.

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В четверг, 2 марта, хоккейный клуб «Рязань», уступив в четвёртом матче серии 1/8 плей-офф чемпионата ВХЛ питерскому клубу «СКА-Нева», завершил сезон.

После второго периода гости вели – 2:0, казалось, судьба матча решена, но хозяева сумели сравнять счёт. Сначала отличился Иван Коренков, а затем Владимир Карпов. Основное время встречи завершилось со счётом 2:2, также, как и первый овертайм. Но в начале пятого периода Дмитрий Юдин принёс своей команде победу.

Счёт в серии до четырёх побед стал 4:0 в пользу «СКА-Невы». Питерцы продолжат «битву за Братину», для рязанцев же сезон завершён.