ХК «Рязань» вышел в плей-офф чемпионата ВХЛ

В гостях «горожане» в овертайме обыграли красноярский «Сокол».

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Обыграв в пятницу, 17 февраля, в гостях красноярский «Сокол», ХК «Рязань» вышел в плей-офф чемпионата ВХЛ.

Чтобы обеспечить себе место в играх на вылет, рязанцам нужна была только победа, и они её добились, забросив решающую шайбу в овертайме. По ходу встречи гостям пришлось дважды отыгрываться – точные броски на счету Александра Денежкина и Данила Юртайкина, а уже в овертайме победу своей команде принёс Роман Крикуненко.

Заключительный матч регулярного первенства рязанцы проведут 19 февраля в гостях против «Ермака» из Ангарска. Тогда же определится и их соперник по первому раунду плей-офф. Это могут быть команды из Казахстана – «Торпедо» или «Сарыарка», а также «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга.