HeadHunter проанализировал ситуацию на рынке труда Рязани и сделал прогноз на ближайшие два года

Компании меняют подход к найму и кадровому резерву, а собственники бизнеса учатся иначе относиться к затратам на персонал.

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Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter проанализировал ситуацию на рынке труда Рязанской области и сделал прогноз на ближайшие два года.

В среднем, прирост вакансий в Рязани и городах области в 2016 году составил 22%. Возрос спрос на сотрудников в сферах «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» и «Медицина, фармацевтика».

Динамика прироста резюме на hh.ru за последние два года чуть замедлила рост: сейчас сотрудники неохотно меняют место работы, а поиск нового работодателя ведут пассивно. Местными соискателями наибольшее количество резюме было размещено в сфере продаж. Наиболее конкурентными профобластями среди соискателей оказались: «Искусство, развлечения, масс-медиа», «Начало карьеры, студенты» и «Высший менеджмент».

Основные тенденции рынка:

1. Срок поиска работы вырос в 1,5 раз

После кризиса 2014–2015 годов конкуренция среди соискателей выросла в 1,2–2 раза. Если два года назад поиск работы занимал около трёх месяцев, то в 2017 году специалисты называют нормальным срок от 4 до 6 месяцев. Увеличилось время закрытия вакансии у работодателей. Из-за большого количества кандидатов сделать выбор сложнее, число этапов отбора при найме возросло.

Даже недовольные своей текущей работой рязанцы не спешат увольняться. По итогам 2016 года только четверть работников решились на этот шаг. Большинство считают, что новички в компании первыми попадают под сокращения, поэтому смена работы – это риск.

2. Компании надеются на внутренний найм

Несмотря на то, что на рынке труда и стало больше людей, число специалистов, которые интересны работодателям, осталось на докризисном уровне. Работа рекрутеров и менеджеров по персоналу усложнилась: нужно просмотреть больше кандидатов, чтобы найти подходящего.

С учетом сложностей подбора, в компаниях выросла ценность отдельно взятого сотрудника. Сегодня многие работодатели готовы обучать лучших и лояльных работников для того, чтобы продвигать их внутри компании. Работодатели все больше внимания обращают на управление талантами и его инструменты. По данным HeadHunter, 58% компаний, которые используют инструменты оценки персонала, в 2017 году применят их для внутреннего найма.

3. Работодатели выбирают кандидатов с опытом

Особенности рынка и демографическая яма 90-х годов заставляют компании смотреть в сторону более опытных и возрастных кандидатов. Работодатели охотнее рассматривают кандидатов на административные и сервисные должности старше 40 лет, у которых уже выросли дети, определены личные и карьерные амбиции. То есть существует тенденция в сторону расширения возрастного диапазона работников. Хотя, конечно же, кандидатов ищут на конкурсной основе и выбирают того, кто больше подходит по требованиям.

4. Время сокращений проходит

В 2015–2016 годах компании предпочитали сократить часть сотрудников, чтобы сохранить уровень зарплаты. В этом году, по прогнозам HeadHunter, оптимизация затрат на персонал значительно сократится. Только 12–14% компаний в 2017 году готовы снижать издержки за счет сокращения персонала, что значительно меньше «кризисного» периода. В целом компании оптимистично смотрят в будущее. Не стоит ждать глобального повышения зарплат, но к небольшой индексации рынок готов.

5. Трансформация рынка труда завершится в 2018 году

Наступивший год станет определяющим для рынка. Компании меняют подход к найму и кадровому резерву, а собственники бизнеса учатся иначе относиться к затратам на персонал. Сегодня работодатели не готовы тратить деньги впустую, им важен конкретный измеримый результат. Отсюда тенденции к оценке персонала, к обучению, к введению KPI. Эти процессы в компаниях постепенно набирают обороты, что требует от работников большего вовлечения, профессионализма и постоянного развития.