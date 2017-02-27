Гражданские награды «Общественное признание» вручены ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий в Афганистане

Вручение наград проходило в рамках гражданской благотворительной акции «Мужество и милосердие».

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Торжественная церемония, посвящённая Дню защитника Отечества, состоялась в понедельник, 27 февраля, в Гербовом зале Рязанской областной Думы. В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, военной службы и боевых действий, представители региональных общественных организаций и государственных структур, оказывающие поддержку ветеранам и членам семей погибших защитников Отечества, вице-президент – первый заместитель председателя правления Национального фонда «Общественное признание», Независимой организации «В поддержку гражданского общества» и Национального гражданского комитета по взаимодействию с правоохранительными, законодательными и судебными органами Сергей Улин, руководитель центрального исполкома всероссийского общественного объединения «Офицеры России» Александр Михайлов, Генеральный директор Национального гражданского комитета и Национального фонда «Общественное признание» Аркадий Седов, первый заместитель председателя Рязанской областной Думы Александр Шевырёв, депутаты, заместитель председателя регионального правительства по социальным вопросам Елена Буняшина.

Вручение наград проходило в рамках гражданской благотворительной акции «Мужество и милосердие» проекта Национального гражданского комитета. Открывая мероприятие, Сергей Улин в своем приветственном слове отметил, что награды «Общественное признание» учреждены с целью возрождения в стране духовных идеалов, моральных стимулов и нравственных критериев оценки общественной и профессиональной деятельности граждан.