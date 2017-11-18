Голубиная почта. 18 ноября в истории

День рождения Деда Мороза и Эльдара Рязанова, Первая официальная линия голубиной почты, деление Российской империи на губернии, первый звуковой мультфильм – что ещё интересного произошло в истории 18 ноября?

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День рождения – это особая дата в жизни каждого человека. В этот день мы не только становимся взрослее ещё на год, но и с удовольствием принимаем поздравления и подарки. И в свою очередь также стараемся поздравить и порадовать своих друзей. Но есть один день рождения, который с удовольствием празднует огромное количество людей – это день рождения главного волшебника нашей необъятной Родины – Деда Мороза. Да-да, этот сказочный старик родится именно 18 ноября. В каком году родился Дед Мороз, точно никто не знает. Да и дату его рождения придумали сами дети, поскольку именно 18 ноября на его официальной вотчине – в Великом Устюге – в свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы.

В этот день открывают специальный почтовый ящик, в который можно опустить письма и поздравления для Деда Мороза. Этой возможностью с удовольствием пользуются и местные детишки, и приезжие туристы. Кстати, современный Дед Мороз вынужден идти в ногу со временем, поэтому он осваивает и новые технологии — теперь письма от детей он получает и по электронной почте, а ещё ведёт блоги в соцсетях и общается со своими коллегами по сотовому телефону.

18 ноября родился ещё один волшебник, правда, «голубого экрана». 89 лет назад на свет появился маленький Эльдар Рязанов – будущий советский и российский кинорежиссёр, сценарист, телеведущий, Народный артист СССР. Он снял десятки культовых фильмов. Его комедии стали классикой отечественного кинематографа. С ним любили работать кинематографисты, его обожали зрители.

Комедии кинорежиссёра стали классикой советского кинематографа. «Гусарская баллада», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Берегись автомобиля», «Старики-разбойники», «Ирония судьбы, или с лёгким паром!», «Служебный роман», «Вокзал для двоих», «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово» — вот только малый список работ Рязанова.

В фильмах Рязанова дебютировали такие звезды, как Людмила Гурченко, Анатолий Папанов, снимались Юрий Яковлев, Юрий Никулин, Андрей Миронов, Лариса Голубкина и многие другие. Да и сам режиссёр снимался в эпизодах многих своих фильмов: «Дайте жалобную книгу», «Гараж», «Старики-разбойники», «Служебный роман» и других.

Эльдар Александрович Рязанов скончался 30 ноября 2015 года в больнице в Москве, от острой сердечной недостаточности. Но его фильмы всегда будут любимы многими поколениями россиян.

К сожалению, 18 ноября отмечено и печальным событием. 10 лет назад от нас ушёл советский актёр театра и кино, Народный артист СССР Зиновий Ефимович Гердт. Ещё один кудесник, на сей раз мастер перевоплощения, он никогда не играл по писанному, а вносил в каждую роль свою индивидуальность. В результате вместо эпизодических ролей на свет появились великолепные образы фокусника Кукушкина и жулика Паниковского. Зиновий Ефимович выступал в основном как комедийный, острохарактерный актёр. Юмористичность игры подчеркивала удивительно сочетающаяся с комедией лиричность и мягкая грусть. Всего в фильмографии актера около 80 киноролей.

18 ноября – это не только день рождения волшебников, но и дата множества поистине неординарных событий, произошедших в истории и внесших огромный вклад в развитие общества.

В 1699 Пётр I издал указ о «О приеме на Великую Государеву службу в солдаты изо всяких вольных людей». Пожелавшим стать солдатами выдавалось годовое жалованье в 11 рублей и «хлебные и кормовые запасы». Первоначально запись шла в съезжей солдатской избе в селе Преображенском и руководил ею А.М. Головин. Затем набор в армию стал производиться, помимо Москвы, в Новгороде, Пскове, Смоленске, Белгороде и городах Поволжья. Итогом набора «прямого регулярного войска» стало создание трех пехотных дивизий, которыми командовали генералы Головин, Вейде и Репнин. Первоначально полки назывались «новоприборными тысячными» и состояли из 1152 солдат. Одновременно шло формирование регулярной кавалерии – драгунских полков. Рекруты Петровского войска вооружались и содержались за счёт государства. Набор 1699 года явился началом перехода к регулярной системе комплектования армии. Продолжив военные реформы своего отца – царя Алексея Михайловича – Пётр I стал основателем русской регулярной армии и флота.

В 1775 году вышел манифест о новом областном делении России. По решению Екатерины II вместо губерний, уездов и провинций вводилось деление страны на губернии (300-400 тысяч человек) и уезды (20-30 тысяч человек), в основе лежал принцип численности податного населения. В итоге империя была разделена на 50 губерний.

18 ноября 1842 года был издан указ о построении первого постоянного моста через Неву. Мост должен был соединить Васильевский остров с Английской набережной. Автором проекта стал инженер Станислав Кербедз, придумавший использовать при строительстве арочные конструкции из чугуна.

146 лет назад Первая официальная линия голубиной почты связала Тур и осаждённый Париж. Сообщения фотографировались с большим уменьшением. Пленка помещалась в кусочек полого гусиного пера, заклеивалась воском и привязывалась к почтовому голубю. Голубь нёс 15-20 таких пленок. В Париже был открыт «голубиный почтамт», где происходила расшифровка получаемых сообщений.

Следует отметить, что почта осажденного Парижа доставляла не только государственные сообщения, но и частные письма. Во время осады Парижа голуби доставили их свыше миллиона. Позднее благодарные парижане поставили голубю памятник.

Существовала голубиная почта и в России. В 1890 году в Киеве было учреждено первое частное общество почтово-голубиного спорта. В русской армии появились голубиные станции. Использовались почтовые голуби и в Советской Армии.

18 ноября 1917 года Первый Всероссийский Поместный Собор избрал митрополита Московского Тихона (в миру – Василий Иванович Беллавин) Патриархом Московским и Всея Руси. После Октябрьской революции 1917 года отношения Церкви и Советской власти были враждебными. Для подъёма в народе религиозного чувства, по благословению Святителя Тихона устраивались грандиозные крестные ходы, в которых неизменно он сам принимал участие. Безбоязненно служил в храмах Москвы, Петрограда, Ярославля и других городов. 1 февраля 1918 года Тихон предал анафеме «большевиков-безбожников». Патриарх писал гневные письма в Совнарком, пытаясь усовестить новых властителей. Когда под предлогом помощи голодающим была предпринята попытка разгрома Церкви, Патриарх Тихон, благословив жертвовать церковные ценности, выступил против посягательств на церковные святыни и народное достояние. В результате чего был арестован и заключен под домашний арест в Донском монастыре. Однако Тихон не пожелал ни уехать за границу, «ни уйти в катакомбы». В 1919 и 1923 годах были предприняты попытки убийства Патриарха Тихона. Несмотря на гонения, Святитель Тихон продолжал принимать народ в Донском монастыре, там же проводил службы. 21 марта 1924 года Верховный суд РСФСР закрыл дело Патриарха. Однако власти подчеркивали, что это только амнистия, а на самом деле Тихон считается преступником по отношению к Советской власти. В 1925 году Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея Руси умер. Мощи Святителя Тихона покоятся в большом соборе Донского монастыря.

18 ноября 1928 года на экраны вышел мультфильм «Пароходик Вилли» производства компании Уолта Диснея. Это был первый звуковой фильм с любимым всеми героем Микки-Маусом. И хотя до этого Микки-Маус появлялся в двух немых мультфильмах, именно этот день считают днём рождения главного грызуна мультипликации и символа компании «Дисней».

А в 1971 фирма «Intel» выпустила свой первый микропроцессор – модель 4004. Именно этот микропроцессор начал революцию в электронике, изменившую мир. Концепция состояла в том, чтобы сконструировать почти полное вычислительное устройство на одной микросхеме. Четырехбитовый микропроцессор Intel 4004 стал именно таким устройством. Он был размером с ноготь, и имел такую же вычислительную мощность, как первый электронный компьютер ENIAC, созданный в 1946 году, занимавший целую комнату и использовавший 18000 вакуумных трубок. До 4004 на рынке не было программируемых микропроцессоров. Они стали первыми процессорами, сделавшими программное обеспечение важным элементом проектирования микроэлектроники.