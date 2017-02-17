«Голос Америки». 17 февраля в истории

В этот день на костре был сожжён Джордано Бруно, совершено покушение на императора Александра II, а жители СССР впервые услышали передачи радиостанции «Голос Америки» на русском языке.

Главная новость

17 февраля 1947 года радиостанция «Голос Америки» начала вещание на русском языке. Вещание стартовало в самом начале охлаждения внешнеполитических отношений, но эфиры «Голоса Америки» становились для жителей СССР окном в капиталистический мир. До 1970 годов радиостанция была государственной и была вынуждена жить по тем правилам, которых требовали законы страны. После была проведена реорганизация «Голоса Америки», что позволило ей выйти из-под контроля государственных структур, стать более свободной в суждениях и оценках складывающейся в мире ситуации. В нашей стране волны «Голоса Америки» глушились, однако это только добавляло эфирам популярности - по данным исследователей 1980-х годов на волны «Голоса Америки» настраивались порядка 30 млн. человек.

Если радиостанция сегодня отмечает очередную важную веху своей истории, то «Газпром» - свой день рождения. Компания была основана в 1993 году и сегодня является самой крупной в мире - на долю «Газпрома» приходится порядка 20% мировой добычи газа.

Важную дату отмечает сегодня не только одна из крупнейших мировых корпораций, но и Государственный Эрмитаж - 17 февраля 1852 года он официально был открыт для публики. Собрание древностей и редкостей Екатерины II вначале предназначалась для личного пользования императрицей, которая говорила, что диковинками любуется лишь она да мыши. После открытия в 1852 году публике стали доступны богатые коллекции живописи, памятников древневосточной, древнеегипетской, античной и средневековой культур, искусства Западной и Восточной Европы, археологических и художественных памятников Азии, русской культуры 8-19 веков. Одной из жемчужин собрания Эрмитажа стало полотно Рембрандта «Возвращение блудного сына». Правда, доступность в Эрмитаж публики в то время была весьма условной - попасть в императорскую резиденцию, конечно, можно было только по специальным разрешениям, желающие познакомиться с произведениями оценивались придворной полицией. Сейчас эти ограничения сняты - посетить Эрмитаж может каждый желающий, купив билет. Конечно, соблюдения правил безопасности также никто не отменял.

Посетители Эрмитажа имеют возможность полюбоваться подлинными интерьерами, в которых жили российские монархи - обстановка залов составляет одну из «изюминок» посещения музея. Правда, не всегда жизнь императорской резиденции была наполнена одним праздником и блеском. В 1881 году здесь, на императорской половине умер Александр II, смертельной раненый бомбой на Екатерининском канале. Историки установили, что сразу же после покушения император приказал везти его во дворец, что было исполнено его охраной. Между тем, напротив места трагедии, где сейчас возведён Храм Спаса на Крови, находился институт, где императору смогли бы оказать всю необходимую помощь, а возможно - и спасти жизнь. Конечно, как следует из медзаключения экспертов, полученные травмы неизменно привели бы к инвалидности монарха, однако он мог бы остаться жив. Тряска в карете при непрекращающемся кровотечении стала для него смертельной. В то время, как царь умирал, народовольцы праздновали победу-покушение на императора, шестое по счёту, оказалось удачным. Предыдущее, пятое покушение было совершено на монарха 17 февраля 1880 года, когда Степан Халтурин взорвал бомбу прямо в подвале Зимнего дворца. Отметим, что проникновение террориста в сердце императорской резиденции не было редкостью - в подвале находились служебные помещения, а Халтурин устроился работать во дворец. Заложенная им бомба находилась под столовой, где в то время должна была находиться царская семья. Последнюю спасло чудо - они опоздали на обед и отделались лёгким испугом. Царская охрана, ожидавшая подхода семьи, была тяжело ранена - 10 человек погибло, 44 было ранено.

Ещё одна трагедия - на сей раз - в сфере науки - произошла 17 февраля задолго до того, как было совершено покушение на Александра II и вдалеке от России. В 1600 году в Риме на костре был сожжён Джордано Бруно - человек, которого средневековье провозгласило еретиком. Церковь всячески боролась с распространением взглядов Бруно - его заключили на 8 лет в тюрьму, а затем пытали. Жизнь Бруно окончилась на костре, в пламени которого сгорело его тело, но не его взгляды, которые сегодня служат предметом научных исследований и составляют основу современной науки. Оправдались слова, которые были сказаны Бруно перед казнью - «Сжечь - не значит опровергнуть».

17 февраля мы вспоминаем не только тех, кто ушёл из этого мира, но и тех, кто пришёл в него. В 1906 году в этот день родилась Агния Барто - детская писательница, имя которой знает каждый. На книгах Барто выросло не одно поколение. Родившись в семье ветеринара, будущий автор с детства наделяла пациентов отца живым характером. Однако, первые её опыты в литературе были не детскими, а вполне себе взрослыми - Барто начала писать эпиграммы. Услышав однажды её выступление, министр просвещения Анатолий Луначарский, посоветовал юной писательнице не бросать литературу, но обратить внимание на детскую аудиторию. Этот совет стал пророческим - успех и славу Барто принесли именно произведения для детей.

Свой юбилей - полвека - отмечает сегодня Евгений Гришковец. Многогранная личность - актёр, режиссёр, музыкант, писатель - он не нуждается в представлении. Его книги успешно издаются на разных языках, а сам автор пробует себя в разных жанрах, неизменно собирая полные залы на спектаклях и на концертах.