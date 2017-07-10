Где рязанцам выгоднее отдыхать этим летом

Корреспондент РИА «7 новостей» решил узнать, сколько будет стоить отдых на 7 дней в Крыму, Сочи, Турции и Тунисе для семьи из трёх человек.

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Наступила пора отпусков. А с такой погодой, как этим летом, так хочется тёплого моря и жаркого солнца.

Корреспонденты РИА «7 новостей» решили узнать, во сколько обойдётся семье из трёх человек отдых на 7 дней в Крыму, Сочи, Турции и Тунисе. С этой целью мы посетили туристические агентства «Остров сокровищ», «Tez tour», «Релакс».

И вот какие туры, и по какой цене представили нам эти агентства.

В клубе путешествий «Релакс» в Сочи нам предложили следующие варианты гостиниц: «Бархатные сезоны Александровский сад 3*» обойдётся в 79604 рубля. В эту цену входит проживание, перелёт на самолёте, питание завтрак +ужин. В Крыму нам предложили отдых уже подороже. Так, например отдых в пансионате «Горизонт» в Судаке обойдётся в 104756 рублей. И это будет номер эконом-класса и без балкона. В гостинице «Ялта Интурист» к вашим услугам будут 3 бассейна: олимпийский на 50 метров с 8 дорожкам., олимпийский прыжковый и детский, а также аквапарк и океанариум, фитнес-центр, верёвочный парк, теннисные корты, волейбольные площадки, соляная пещера и детский клуб. Цена размещения в этом пансионате составит почти 118000 рублей на троих. В эту стоимость включён завтрак, обед и ужин, перелёт и трансфер. Ещё дороже нам предложили отдых в современном Spa-отеле «Ливадийский». Стоимость размещения здесь начинается от 133170 рублей. Сюда входит трёхразовое питание, спиртные напитки местного производства, перелёт и трансфер соответственно.

Отдых в Турции оказался дешевле, чем у нас в стране. Так, например отдых в 5-звёздочной гостинице «Laphetos Beach Resort &SPA» в Сиде обойдётся в 61509 рублей. И это будет уже по системе всё включено. В Аланье нам предложили отдых в 4-звёздочной гостинице «MC Mahberi Beach Hotel» за 67598 рублей.

В «Tez Tour» нам предложили отдых в Сочи в гостинице «Бархатные сезоны. Александровский сад» за 78012 рублей и в современной гостинице «Анатоль» за 75352 рубля.

В Крыму можно отдохнуть в гостинице «Ялта интурист», но уже по цене 121267 рублей. Санаторий «Курпаты» за 122834 рубля предлагает не только полный пансион, но ещё и лечение. Также нам предложили отдых на западном берегу Крыма в гостевом доме «Дюльбер». Стоимость отдыха здесь составляет 70521 рубль с завтраком и ужином. Но тем, кто решит отдохнуть здесь, нужно учитывать, что это место напоминает советский санаторий. Как и отель «Крымские зори» неподалёку от Саки. Хотя стоимость проживания здесь оказалась довольно высокой для отеля такого уровня. Цена размещения на 7 дней – 77129 рубля на 3 человек.

Отдохнуть в Тунисе в этом агентстве нам предложили, начиная от 95524 рублей на семью, включая перелёт, трансфер и питание по системе всё включено. Отдых в Турции нам бы обошелся дешевле, чем в Тунисе. Например, размещение в 5-звёздочной гостинице, питание по системе всё включено, перелёт, трансфер и дополнительный бесплатный сервис обойдётся семье из 3 человек в 90000 рублей.

В Агентстве «Остров сокровищ» нам предложили отдохнуть в Крыму в пансионате «Полёт», который был построен ещё в советское время. Если вы хотите почувствовать ностальгию по тем временам, то вам стоит сюда приехать. Обойдётся это вам относительно недорого, всего в 55990 рублей включая дорогу и полный пансион. Но жить вам придётся с частичными удобствами. Чуть лучше условия оказались в пансионате «Таврида» в Алуште. Но и дороже. Отдых здесь вам обойдётся почти в 70000 рублей. Очень комфортно провести свой отдых нам предложили в «Ялте Интурист» за 107262 рубля. Но в эту стоимость входит только завтрак. В Сочи нам предложили отдых в довольно приятном отеле «Экодом» почти за 60000 рублей и в гостинице «Бархатные сезоны» стоимостью почти 63000 рублей.

В Турции нам предложили отдых в 4-звёздочной гостинице в Аланье по системе всё включено стоимостью чуть более 72000 рублей, в 4-звёздочной гостинице в Сиде за 79644 рубля и 5-звёздочной гостинице также в Сиде за 93000 рублей.