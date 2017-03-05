Фестиваль «Окский меридиан» объединил рязанцев разных национальностей

На фестивале национальных искусств были представлены традиции и творчество представителей 16 народностей.

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В воскресенье, 5 марта, в ДК «Приокский» состоялся открытый фестиваль искусств национальных культур «Окский меридиан».

Ежегодно фестиваль собирает творческие коллективы и исполнителей разных национальностей, проживающих на территории Рязанской области. Фестиваль организует администрация города Рязани и ДК «Приокский». «Окский меридиан» доказывает, что представители разных народностей могут понимать и уважать друг друга независимо от языка и вероисповедания.

Директор фестиваля, директор ДК «Приокский» Александр Шульженко поприветствовал всех артистов и зрителей.

– У нас сегодня настоящий праздник! Я очень рад, что здесь собралось столько замечательных, красивых, таких разных людей. Все эти национальности – лицо нашего города. Всем есть чем гордиться. Все любят и развивают свои традиции. И это очень здорово! Ведь если ты уважаешь свои традиции, ты сможешь уважать и традиции других народов.

По традиции фестиваль «Окский меридиан» начал свою работу ещё в фойе – с выставки прикладного искусства представителей национальных общественных объединений и диаспор.

А в зрительном зале проходил концерт. Рязанцы смогли познакомиться с культурой 16-ти национальностей – татар, армян, таджиков, узбеков, евреев, арабов, индийцев, туркменов, азербайджанцев, киргизов, российских немцев, цыган, молдаван, белорусов, украинцев и русских. Участие в фестивале приняли танцевальные и музыкальные коллективы, певцы в национальных костюмах, представители общин и диаспор. Праздник получился ярким, тёплым и очень душевным. Несмотря на то, что на «Окском меридиане» прозвучали произведения более чем на 10 разных языках и без перевода было понятно, что все они – о любви, дружбе, верности своим традициям. И зрители, и участники фестиваля принимали всех очень тепло. Каждый номер завершался овациями.