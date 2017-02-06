http://7info.ru/news/main/evgenij_kokovin_ostavil_post_gendirektora_gruppy_kompanij_edinstvo/
Евгений Коковин оставил пост гендиректора группы компаний «Единство»
Главная новость 1144
Евгений Коковин оставил пост гендиректора группы компаний «Единство»
Главная новость 1144
О планах бывшего руководителя строительной компании пока неизвестно.
Евгений Коковин оставил пост генерального директора группы компаний «Единство». Об этом РИА «7 новостей» сообщили собственные источники.
Рязанской компанией «Единство» Евгений Коковин руководил с 2009 года. В минувшем году группа компаний отметила 10-летие успешной работы. О планах бывшего руководителя пока неизвестно.