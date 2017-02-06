Евгений Коковин оставил пост гендиректора группы компаний «Единство»

О планах бывшего руководителя строительной компании пока неизвестно.

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Евгений Коковин оставил пост генерального директора группы компаний «Единство». Об этом РИА «7 новостей» сообщили собственные источники.

Рязанской компанией «Единство» Евгений Коковин руководил с 2009 года. В минувшем году группа компаний отметила 10-летие успешной работы. О планах бывшего руководителя пока неизвестно.