«Элекс-Фаворит» в Рязани обыграл якутскую «Зарю»

Хозяева, испытывавшие серьёзные кадровые проблемы, сумели дожать неуступчивого соперника.

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В субботу, 4 марта, состоялись игры 21-го тура первенства России по мини-футболу среди команд Высшей лиги, конференция «Запад». «Элекс-Фаворит» принимал в Рязани якутскую «Зарю».

Как и ожидалось, эта встреча получилась очень напряжённой и сложной для хозяев. Гости, не блиставшие в первом круге, в последнее время одержали несколько побед и набрали неплохой ход. Омоложение команды пошло ей явно на пользу. Рязанцы же испытывали серьёзные кадровые проблемы: из-за травм, болезней и дисквалификации «Элекс-Фаворит» смог выставить на матч лишь семь полевых игроков. Кроме того, матчи с «Зарёй» всегда складывались очень непросто – достаточно вспомнить встречу первого круга, завершившуюся вничью.

Основные события развернулись во втором тайме. В первой половине, хотя моментов для взятия ворот и хватало, болельщики увидели лишь один забитый мяч – он на счету Михаила Лушникова. Зато во второй половине голов было предостаточно. При этом хозяева дважды уступали в счёте, но всё-таки нашли в себе силы, чтобы победить. Победный мяч на счету Дениса Голунова, а окончательный результат установил Руслан Мурашкин, забивший уже в пустые ворота.

«Элекс-Фаворит» – «Заря» – 7:5 (1:0). Голы: Лушников, 8 (1:0). Симанов, 28 (1:1). Телегин, 29 (2:1). Бурцев, 29 (2:2). Янник, 31 (2:3). Петухов, 32 (3:3). Куликов, 38 (4:3). Симанов, 40 (4:4). Рычков, 41 (4:5). Петухов, 45 (5:5). Голунов, 45 (6:5). Мурашкин, 50 (7:5). Предупреждения: Лушников, 31. Голунов, 45 – Рычков, 30. Симанов, 41. «Элекс-Фаворит»: Костиков. Петухов, Куликов, Лушников, Телегин, Голунов, Попов, Мурашкин. «Заря»: Евтушенко. Янник, Костенко, Рожков, Пестряков, Сивцев, Рычков, Бурцев, Симанов, Никитин.

Впереди у «Элекса-Фаворита» не менее трудный матч – 11 марта в гостях со смоленским «Автодором». В нём не сможет принять участие получивший третью жёлтую карточку Михаил Лушников. Под вопросом участие и ещё нескольких игроков из-за болезней и травм.