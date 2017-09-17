«Элекс-Фаворит» проиграл действующему чемпиону России

Новый сезон Первенства России рязанская команда начала с поражения от «Динамо».

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В субботу, 16 сентября, стартовал новый сезон в Первенстве России по мини-футболу среди клубов конференции «Запад» Высшей лиги. «Элекс-Фаворит» в Рыбном принимал действующего чемпиона страны – «Динамо» (Московская область). К сожалению, турнир команда из Рязани начала с поражения – 3:6.

Соперник в первом туре рязанцам достался не самый простой. Конечно, «Динамо», в силу финансовых проблем оказавшееся в Высшей лиге, это не так команда, что выиграла чемпионат России. Сейчас на площадку выходят молодые талантливые игроки, которым ещё только предстоит доказывать свою состоятельность, но все задатки для этого у них есть.

Динамовцы техничны, быстры, умеют играть в мини-футбол, у них есть лидеры. Поэтому не случайно, что именно они открыли счёт в матче – отличился Сергей Орлов. Но и «Элекс-Фаворит» в этом сезоне также не собирается отказываться от борьбы за высокие места. И в первом тайме команда показала, что потенциал для этого есть. Сначала Алексей Петухов уравнял результат, затем он же отдал пас, после которого Денис Голунов вывел рязанцев вперёд, а в концовке тайма Антон Чекмарёв укрепил преимущество хозяев – 3:1. При этом счёт был вполне закономерен – рязанцы играли и в обороне, и в нападении очень неплохо.

Во втором тайме хозяева имели шансы увеличить преимущество, но где-то не хватило точности, где-то уверенно играла оборона гостей во главе с голкипером Леоном Геджуа. Постепенно динамовцы прибрали инициативу, стали создавать давление на ворота соперника. При этом у них нашёлся игрок, который смог превратить это давление в забитые мячи. Сергей Орлов за минуту не оставил от преимущества хозяев и следа, дважды поразив ворота Евгения Костикова. А когда Денис Родин вывел бело-голубых вперёд, стало понятно, что победу в этом матче хозяевам будет одержать очень трудно. Более того, не удалось добиться и ничьей. Сначала Андрей Поглазов забил пятый мяч, а когда «фавориты» выпустили пятого полевого игрока, Орлов оформил покер, поразив уже пустые ворота – 3:6.

Теперь в Первенстве наступает пауза – следующую игру рязанцы проведут только 7 октября, когда сыграют в Астрахани с местным «Волгарём». У команды есть время провести работу над ошибками и наладить игру.