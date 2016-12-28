Экологи бьют тревогу: лесопарк в Рязани может исчезнуть

Выяснилось, что часть земельных участков там принадлежит частным лицам и не имеет каких-либо ограничений.

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Представители Экологического рязанского альянса, выясняя обстоятельства вырубки деревьев в лесопарке, выяснили, что часть участков там принадлежит частным лицам и не ограничена какими-либо обременениями. Об этом сообщается на сайте ЭРА .

Экологи обратились в администрацию Рязани, представители которой выехали на место вырубки и выяснили, что участков, где сносят деревья, принадлежит частному лицу, а не городу. Поэтому никаких нарушений не допущено.

– Для нас это стало неприятной неожиданностью, ведь лесопарк – одна из немногих полноценных зелёных зон, оставшихся у города, – пишут представители ЭРА. – Обратившись к публичной кадастровой карте, мы увидели, что у земельных участков, окружающих лесопарк, есть конкретные собственники.

Раньше земли принадлежали совхозу «Овощевод», теперь же паи находятся в частной собственности. При этом ограничения по использованию имеет только один из участков. На всех остальных их нет.

– А теперь представьте: там, где мы сегодня гуляем, завтра может быть построено всё, что угодно, даже целый микрорайон. Ограничений на застройку же нет. И это неправильно, – пишут экологи.

Как одно из решений возникшей проблемы, предлагается выкуп городом участков и наложение на них соответствующих ограничений.