Дуэль Пушкина с Дантесом. 8 февраля в истории

День российской науки, День военного топографа, образование Российской Академии наук и художеств, декрет «О введении счёта времени по международной системе» – что ещё интересного произошло в истории 8 февраля?

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Ежегодно 8 февраля отечественное научное сообщество отмечает свой профессиональный праздник – День российской науки, учреждённый указом президента РФ в 1999 году.

Как известно, наука является основной движущей силой прогресса, важнейшим ресурсом развития национальной экономики, медицины, образования и социальной сферы. Поэтому от достижений учёных напрямую зависят не только экономический рост и создание новых высокопроизводительных рабочих мест, но и качество жизни миллионов людей.

И сегодня российские учёные продолжают славные традиции – развивают самые перспективные направления в науке, разрабатывают новейшие технологии, готовят учеников. Не удивительно, что и правительство страны уделяет особое внимание поддержке науки и развитию сектора научных разработок, в том числе и молодых исследователей. Так, в 2013 году была запущена долгосрочная программа фундаментальных научных исследований в России. Общий объём финансирования её на период до 2020 года составляет более 834 миллиардов рублей.

Также ежегодно в России 8 февраля отмечается День военного топографа. Официально этот профессиональный праздник отмечается с 2004 года, поскольку в феврале 2003 года приказом министра обороны №395 была установлена дата праздника – 8 февраля, которая была выбрана не случайно. Именно 8 февраля 1812 года было утверждено Положение для военного топографического дела. Структура, созданная царским указом, несколько раз меняла статус. В наши дни – это Военно-топографическое управление Генерального штаба Вооружённых сил РФ.

Труд топографа остается почётным, хотя специфика работы этих специалистов меняется постоянно – с развитием современной техники. На помощь топографам приходят спутники, лазерные и кварцевые приборы. Однако никакая техника не способна заменить опыт и знания человека. Сегодня военные топографы принимают слова благодарности за свой ответственный труд.

293 года назад Пётр I подписал указ об образовании Российской Академии наук и художеств. Радея за Отечество, его развитие и процветание, Пётр I всевозможными способами способствовал развитию Российской науки. По велению императора 8 февраля 1724 года была образована Академия наук и художеств. Учиться в Академии по указанию Петра дозволено было отрокам не только дворянского происхождения. За старания и успехи в учёбе, искусстве и науке царь Пётр жаловал своею милостью.

Российская наука дала миру замечательных учёных, таких как Ломоносов, Павлов, Менделеев и др. Этот ряд всемирно известных имён можно продолжать и продолжать. Российские учёные не только прославили отечественную науку на весь мир. Их открытия сделали Россию первой страной, освоившей космос, запустившей в эксплуатацию первую в мире атомную станцию.

201 год назад в полицейской операции впервые была задействована собака. Это произошло в английском графстве Абердиншир, что на северо-востоке Шотландии, при аресте преступной шайки, занимавшейся контрабандой виски. Полицейскому Малкольму Гиллеспи здорово помог бультерьер, надрессированный кидаться спереди на убегающих лошадей. Лошадь при таком нападении становилась на дыбы, а всадник оказывался на земле. Такие факты применения собак в работе полиции имели место в Германии, Англии, Франции, России и некоторых других странах. Например, в Англии (вторая половина 19 века) для борьбы с преступниками была выведена новая порода служебной собаки – бульмастиф, отличавшаяся от всех других ранее известных пород своим свирепым характером.

В России для выполнения специальных задач собаки стали применяться в середине 19 века сначала в пограничной страже, затем и в полиции. В частности, собаки сослужили добрую службу в обороне Гагр в ходе Кавказской войны (1817-1864). А регулярное применение дрессированных собак в полицейской практике было впервые введено в 1899 году в бельгийском Генте.

180 лет назад в Петербурге состоялась печально знаменитая дуэль Пушкина с Дантесом – дуэль на пистолетах между великим русским поэтом камер-юнкером Александром Пушкиным и поручиком бароном Жоржем де Геккерном (Дантесом). Дуэль была спровоцирована анонимными письмами, намекавшими на неверность жены Пушкина.

8 февраля 1837 года под Петербургом в перелеске близ Комендантской дачи состоялась роковая дуэль, на которой Пушкин был смертельно ранен в живот. Ответным выстрелом он легко ранил Дантеса в правую руку. С места дуэли поэта привезли домой, на набережную реки Мойки, дом 12, где в мучениях он прожил два дня. И, несмотря на усилия врачей под руководством Н.Ф. Арендта, скончался (29 января) 10 февраля 1837 года от перитонита.

179 лет назад Сэмюэл Морзе впервые публично продемонстрировал свою систему электромагнитного телеграфа. Сэмюэл Морзе, американский художник и первый президент Национальной Академии рисования, возвращаясь из Европы, где занимался изучением творчества великих мастеров прошлых времен, от своего попутчика на корабле узнал о воздействии тока на магнит и о его способности мгновенно проходить по длинному проводу. Художник загорелся идеей применить электромагнетизм для передачи сигналов. Морзе не имел глубоких знаний по электротехнике, пользуясь подручными приспособлениями, и десять лет целеустремленно трудился над созданием телеграфного аппарата.

Его работы увенчались успехом. В 1837 году он впервые продемонстрировал телеграф на специально смонтированной линии длиной в 500 метров. Переданная и принятая телеграмма оказалась не читаемой. Тогда Морзе меньше чем за полгода придумал код передаваемых сигналов в виде сочетания длинных и коротких. Комбинации точек и тире составили знаменитую азбуку Морзе.

98 лет назад в России был опубликован декрет «О введении счёта времени по международной системе». Международная система поясного времени основана на условном разделении поверхности земного шара на 24 часовых пояса. На каждый пояс отводится 15 градусов. За нулевой принят Гринвичский меридиан. Ширина часового пояса определена не строго. Она согласуется с административными границами. Например, территория Китая находится в пределах пяти условных часовых поясов, а в стране действует время одного из часовых поясов. В США и Канаде некоторые часовые пояса превышают 15-ти градусную ширину в 1,5-2 раза. Система поясного счёта времени была введена в России 8 февраля 1919 года. Декретом Совнаркома страна была разделена на 11 часовых поясов, начиная со второго и по двенадцатый.

В 1929 году в русском языке появилось новое слово – «вертолёт». Так авиаконструктор Николай Ильич Камов назвал своё изобретение – первый советский вертолёт Каскр-1 «Красный инженер». Название аппарата образовалось от фамилий авторов – Камов-Скржинский. А самым ранним документом, в котором было употреблено слово «вертолёт», является Протокол заседания Технической Комиссии Центрального Совета ОСОАВИАХИМа, датированный как раз 8 февраля 1929 года.

189 лет назад родился французский писатель-фантаст Жюль Верн. Его романы получили огромную популярность во всём мире. Верн попытался быть реалистичным и практичным в деталях, поэтому много времени посвящал изучению научных сведений. Жюль Верн объединил в своих произведениях науку, изобретения и динамику увлекательных приключений. Со временем часть беллетристики Верна стала реальностью. К 1880 году были написаны главные работы Верна. В более поздних романах всё более явно читается пессимизм автора по поводу будущего человеческой цивилизации.

8 февраля 1834 года родился Дмитрий Менделеев – русский учёный, открывший периодический закон химических элементов, педагог. Он оставил свыше 500 печатных трудов и был автором фундаментальных исследований по химии, химической технологии, физике, метрологии, воздухоплаванию, метеорологии, сельскому хозяйству, экономике, народному просвещению и другим направлениям, тесно связанным с потребностями развития производительных сил России. Учёный заложил основы теории растворов, предложил промышленный способ фракционного разделения нефти, изобрёл вид бездымного пороха, пропагандировал использование минеральных удобрений, орошение засушливых земель, занимался вопросами приборостроения.

89 лет назад родился Вячеслав Тихонов – советский и российский актёр театра и кино, Народный артист СССР. Тихонов активно снимался в кино, сыграл множество ролей, среди которых его звёздные роли: Андрей Болконский в эпопее Сергея Бондарчука «Война и мир», учитель Мельников в фильме Станислава Ростоцкого «Доживём до понедельника», советский разведчик Максим Исаев (Штирлиц) в фильме «Семнадцать мгновений весны» Татьяны Лиозновой.

Герой Социалистического труда, лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых – Тихонов был награждён орденами Ленина, Октябрьской Революции, «За заслуги перед Отечеством» III степени и многими другими государственными и кинематографическими наградами.

8 февраля 1949 года родилась Ирина Муравьёва – советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России. Роли, созданные актрисой на экране, разнообразны и многогранны, они не похожи друг на друга. Чаще всего Муравьёва воплощала в кино образы своих современниц — создавала характеры не всегда положительные, но всегда своеобразные, непосредственные, естественные и обаятельные.

8 февраля исполняется 40 лет российскому фигуристу, Олимпийскому чемпиону, Заслуженному мастеру спорта России Роману Костомарову.

Двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, трёхкратный победитель финалов Гран-при и трёхкратный чемпион России – Роман Костомаров является Заслуженным мастером спорта и кавалером ордена Дружбы. После ухода из большого спорта он участвовал в проектах Первого канала «Звёзды на льду» и «Ледниковый период», снимался в сериале «Жаркий лёд», а также в криминальной драме «Близкий враг» и комедии «На измене».