Дочь рязанца получила Орден Красного Знамени, которым её отца наградили в 1944 году

Рязанец, оставшись один, подбил из пушки две немецкие самоходки и уничтожил 30 врагов.

Главная новость

Жительнице посёлка Кадом Рязанской области Валентине Шерстобитовой вручили Орден Красного Знамени, которым в 1944 году наградили её отца Гавриила Новикова. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Награды рязанец был удостоен за героизм, проявленный при форсировании реки Тиссы в Закарпатье. 7 ноября 1944 года он в составе расчёта 45-милиметрового орудия переправился на другой берег реки, и поддержал огнём наступление остальных частей. При этом Новиков уничтожил четыре огневые точки противника.

9 ноября немцы попытались отбить плацдарм, направив для этого два батальона пехоты с двумя самоходными пушками. Наступление также поддерживалось сильным миномётным и артиллерийским огнём.

– Товарищ Новиков, после выбытия расчёта, оставшись один у орудия, открыл огонь по самоходным пушкам, подавил их, после чего отступающую пехоту противника расстреливал в упор из своего орудия, уничтожив до 30 солдат и офицеров, – говорится в наградном листе.

В этом бою рязанец получил тяжёлое ранение в голову, был контужен. Он долго лечился в госпитале в Кутаиси.

Ни тогда, ни долгие годы спустя Гавриил Прокофьевич не знал, что 18 января 1945 года приказом № 014/н 40-й армии 2-го Украинского фронта он, в числе других героев награжден орденом Красного Знамени.

Умер герой в 1995 году. О том, что он был награждён Орденом Красного Знамени, узнали случайно, когда готовили списки ветеранов 70-летию Победы.

Справка:

Орден Красного Знамени (орден «Красное знамя») – один из высших орденов СССР. Первый из всех советских орденов. Был учреждён для награждения за особую храбрость, самоотверженность и мужество, проявленные при защите социалистического Отечества. Орденом Красного Знамени также награждались войсковые части, военные корабли, государственные и общественные организации.

Воинские части, военные корабли, соединения и объединения награждённые орденом Красного Знамени, называются «краснознамёнными».

Вплоть до учреждения ордена Ленина в 1930 году орден Красного Знамени оставался высшим орденом Советского Союза.