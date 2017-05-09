Для рязанцев спели Данила Плужников и группа «Любэ»

На главной площади города Рязани прошёл праздничный концерт, посвящённый 72-ой годовщине Победы советского народа в Великой отечественной войне.

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Во вторник, 9 мая, на главной площади города Рязани прошёл праздничный концерт, посвящённый 72-ой годовщине Победы советского народа в Великой отечественной войне.

В этот вечер на сцену вышли как профессиональные артисты, так и юные таланты. Песни военных лет для рязанцев исполнили Дмитрий Лунёв, ансамбль «Крылатая пехота», Ирина Капралова, Антон Минаев, группы «Мажорики» и «Беби-бум», ансамбли «Крылатая пехота» и «Рязаночка».

Ну а главным подарком жителям и гостям города от руководства Рязанской области стало выступление победителя четвёртого сезона «Голос. Дети» Данилы Плужникова и группы «Любэ».

Под несмолкаемые аплодисменты зрителей Данила исполнил уже полюбившиеся в его исполнении песни «Нас бьют – мы летаем» и «Два орла», а также песни «Мама» и «Синяя вечность».

После своего выступления Данил с удовольствием сфотографировался со своими многочисленными поклонниками и дал небольшое интервью корреспонденту РИА «7 новостей».

– Мне очень приятно, что рязанцы так тепло меня встретили. Я в вашем городе первый раз, но с удовольствием приеду к вам ещё, – пообещал Данил. – Для меня 9 мая – особый праздник. Благодаря нашим прадедам сейчас мы живём в свободной стране. Хочется пожелать всем мира и добра.

Вышедшего на сцену Николая Расторгуева и его группу «Любэ» рязанцы встретили овациями. Песни «Вера», «Дороги», «Ша» артисты исполнили вместе со зрителями. А «Не валяй дурака Америка», «Комабат» и «Атас» вызвали неподдельное ликование у рязанцев.

В завершении концерта с Днём Победы рязанцев и гостей города поздравил врио губернатора Рязанской области Николай Любимов. От имени рязанцев он поблагодарил группу «Любэ» за яркое выступление.