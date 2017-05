День Звёздных войн. 4 мая в истории

В этот день поклонники «Звёздных войн» смотрят свою любимую киноэпопею, устраивают костюмированные шоу и флешмобы, читают журналы и комиксы, посвящённые героям саги, играют в компьютерные игры.

Главная новость

4 мая поклонники всемирно известной киносаги «Звёздные войны» отмечают неформальный, но от этого не менее интересный, праздник – День Звёздных войн или День Люка Скайуокера, как его иногда именуют поклонники этой киноэпопеи, созданной американским режиссёром Джоржем Лукасом.

Возник этот праздник из-за курьёзной игры слов. В английском языке много слов, которые и пишутся по-разному, и значение имеют разное, но особенности их произношения таковы, что звучат они практически одинаково. В этом и курьёз. Знаменитая фраза напутствия джедаев «Да пребудет с тобой Сила» пишется по-английски: «May the force be with you». Кто-то из поклонников фильма, явно не обделённый чувством юмора, обыграл однажды эту фразу как «Да пребудет с тобой четвёртое мая», делая упор на то, что английское слово «May» можно перевести как название месяца, а слово «force» (сила) заменив словом «fourth» (четвёртый).

Первое массовое празднование Дня Звёздных войн было проведено в 2011 году. 4 мая поклонники «Звёздных войн» смотрят свою любимую киноэпопею, устраивают костюмированные шоу и флешмобы, читают журналы и комиксы, посвящённые героям саги, играют в компьютерные игры. Ведь сегодня «Звёздные войны» – это не только сам фильм, состоящий из нескольких «серий», а ещё – мультфильм, комиксы, компьютерные игры, игрушки, вещи с изображением героев и т.д. И хочется поздравить всех поклонников киносаги с Днём Звёздных войн: Да пребудет с вами Сила! Особенно 4 мая!

4 мая 1113 года на Киевский Великокняжеский престол вступил Владимир Мономах, один из самых выдающихся деятелей древней Руси, первый серьезный реформатор. В 60 лет став великим князем, энергичный и умный Владимир правил твёрдой рукой, не допуская усобиц, с помощью своих сыновей. При Владимире и его сыне Мстиславе был создан наиболее полный свод законов – «Пространная Русская Правда», трактовавший вопросы собственности, наследования, правового положения женщин, ограничивавший права князя по отношению к боярству и тому подобное.

Им были созданы «Поучение» и «Письмо Владимира Мономаха Олегу Святославичу» – яркие образцы древнерусской литературы. Деятельность Владимира Мономаха позволила объединить большую часть территории Руси и отодвинуть время начала феодальной раздробленности.

139 лет назад Томас Эдисон впервые публично продемонстрировал изобретённый им фонограф. Фонограф, изобретенный Томасом Эдисоном, был предтечей граммофона, патефона и вообще устройств звукозаписи и звуковоспроизведения.

Публичная демонстрация прибора 4 мая 1878 года сразу сделала Эдисона знаменитым. Многим воспроизведение звука показалось волшебством, поэтому некоторые окрестили Эдисона «волшебником из Менло Парк». Сам Эдисон был настолько поражён открытием, что сказал: «Никогда я ещё не был так ошеломлён в моей жизни. Я всегда боялся вещей, которые работают с первого раза».

Фонограф был любимым детищем Эдисона. На протяжении 40 лет он вносил в его конструкцию всё новые усовершенствования, на которые получил 80 патентов. Один из своих приборов он прислал в знак уважения Льву Толстому для записи голоса великого писателя.

4 мая 1961 года Президиум Верховного Совета СССР на основании ст. 12 Конституции принял указ «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни». С 1960-х годов в советской пропаганде иностранный термин «паразитический образ жизни» стал вытесняться русским термином «тунеядство» (согласно толковым словарям – жизнь на чужой счет, чужим трудом, паразитизм, безделье).

Лица, не работавшие в течение четырех месяцев в году, подлежали отныне уголовной ответственности, каждый гражданин СССР был обязан заниматься общественно полезным трудом на благо государства. В ускоренном строительстве коммунизма должны были участвовать все поголовно, а в отношении упорствующих решено было применять принудительный труд.

Статья 209 УК РСФСР («тунеядство») могла применяться и к нежелательным элементам. Первыми жертвами законов о тунеядстве ещё в начале шестидесятых годов 20 века были поэт Иосиф Бродский и историк и публицист Андрей Амальрик, отбывавшие ссылку в Сибири по приговору суда.

Не работать разрешалось лишь домохозяйкам, имеющим детей, – незамужних и бездетных женщин за тунеядство привлекали. Кампания борьбы с тунеядцами особого результата не дала, хотя уголовная статья просуществовала 30 лет, до принятия в апреле 1991 года закона «О занятости населения», отменившего уголовную ответственность за тунеядство и легализовавшего безработицу.

38 лет назад Маргарет Тэтчер стала премьер-министром Великобритании, первой женщиной на этом посту. Тэтчер достигла самой вершины власти, элиты, ориентированной на мужское превосходство, и достигла этого, только посвятив всю свою жизнь целеустремленности и борьбе. Её медленный, мелкими шажками, подъём к вершине власти начался из среды малоимущего класса Англии, это начало казалось немыслимым для достижения столь высокой цели.

Став в 1979 году первой женщиной премьер-министром Британии, Тэтчер, как и ожидала, добилась не слишком многого, постоянно встречая на своем пути блокирование и преграды, – обычный набор сопротивления любому женскому лидеру, проникшему в бастион традиционно мужской власти.

Но, как вскоре оказалось, Тэтчер, творчески используя законодательство, добилась большего, чем три бывших её предшественника вместе взятые. Она вращала штурвал тонущего корабля государственной экономики быстрее и эффективнее, чем это мог себе представить любой из её сторонников или противников. Она оказалась способна делать это, опираясь на нерушимую веру в себя, в своё умение видеть – в чём заключается истина и благо. Пост премьер-министра «Железная Леди» покинула в 1990 году.

Леди Тэтчер, посвящённая в рыцари в 1993 году, оставила неизгладимый след в истории своей страны и повлияла на образ мышления всего британского общества, но, может быть, самое большое наследие она оставила для целеустремлённых молодых женщин-лидеров, желающих следовать её примеру.