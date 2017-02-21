День защитника Отечества в Рязани отметят возложением цветов и праздничным концертом

Накануне праздника в регионе вспомнят о подвиге тех, кто защищал нашу родину в годы ВОВ, а также стоит на страже её интересов в наши дни.

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В Рязани пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества. Их план опубликован на сайте администрации города.

Торжества в областном центре намечены на среду, 22 февраля. Накануне праздника в Рязани вспомнят о подвиге тех, кто защищал нашу родину в годы Великой Отечественной войны и в наши дни - цветы будут возложены к Вечному огню на площади Победы и к мемориалу на площади Маргелова. Церемонии пройдут в 12.30 и в 13.00 соответственно.

Продолжением праздничных мероприятий станет концерт в Рязанской областной филармонии, где поздравят будущих и нынешних защитников Отечества. Торжественное собрание начнётся в 14.00.