День «Труда». 19 февраля в истории

Сегодня в свет вышел первый номер газеты с «ударным» названием, а в США был запатентован первый фонограф - устройство для аудиозаписи.

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19 февраля 1921 года в России вышел в свет первый номер газеты «Труд» – издания Всероссийского объединения профсоюзов. Издание публиковало материалы, освещающие социалистические соревнования за выполнение народно-хозяйственных планов, повышение эффективности общественного производства, вопросы культурно-массовой и воспитательной работы, отражало внешнюю политику советского государства, советское общественное мнение по международным вопросам.

Тираж первого номера составил 150 тыс. экземпляров. Газета переживала разные времена – так, в 1975 году она выходила тиражом 8,3 млн. экземпляров, сейчас её тираж меньше. В газете печатались Владимир Маяковский, Евгений Евтушенко, Василий Шукшин и другие известные писатели и поэты.

Важную дату сегодня отмечают и синоптики – 19 февраля 1855 года была создана синоптическая карта, сводное издание наблюдений всех метеостанций. Дата дня рождения синоптической карты выбрана не случайно – в этот день директор Парижской обсерватории Урбан Леверье представил публике оперативную карту состояния погоды за разное время, что позволило составить прогноз погоды на длительный срок. На составление такой карты ушло время. Сейчас на помощь синоптикам приходят современные приборы, однако роль её не изменилась – систематичность наблюдений позволяет составлять прогнозы погоды.

Важен сегодняшний день и для исследователей истории звукозаписи: 19 февраля 1878 года Томас Эдисон запатентовал фонограф. Главная заслуга прибора заключалась в том, что звук, записанный на фольге, можно было воспроизвести. Первые записи представляли собой углубления на поверхности фольги, сделанные движущейся иглой. Фольга размещалась на вращающемся цилиндре. Сейчас устройство фонографа не кажется удивительным, однако в XIX веке оно произвело сенсацию – Эдисона сразу же окрестили волшебником и магом. Изобретатель, обладавший хорошим чувством юмора, отреагировал на свой успех, признавшись, что никогда не бывал так ошеломлён тем, что устройство заработало с первого раза.

19 февраля – день рождения таких знаменитых людей, как Николай Коперник, певица Аделина Патти, которой в XIX веке восхищались миллионы, актрис Аллы Ларионовой и Эльзы Леждей, певцов Юрия Антонова и Витаса. День рождения сегодня отмечает и автор-исполнитель Олег Митяев. Выпускник монтажного техникума, института физической культуры и ГИТИСа, Олег Митяев не сразу нашёл свою дорогу в жизни. Популярность и славу ему принесли песни, которые он начал сочинять ещё в студенческие времена. Его произведения – «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», «Лето – это маленькая жизнь» – стали настоящими хитами не только в бардовской среде, но и среди тех, кто ценит в композициях искренность и душевность.