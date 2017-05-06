День Святого Георгия Победоносца. 6 мая в истории

На Руси почитание Георгия Победоносца приобрело особое значение: сидящий верхом на коне и поражающий змия он запечатлён в центре герба Российского государства.

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6 мая весь православный мир чтит память Святого Георгия Победоносца.

Великомученик Георгий был сыном богатых и благочестивых родителей, воспитавших его в христианской вере. Родился Георгий в городе Бейруте (в древности — Белит), у подножия Ливанских гор.

Поступив на военную службу, Георгий выделялся среди прочих воинов своим умом, храбростью, физической силой, воинской осанкой и красотой. Достигнув вскоре звания тысяченачальника, святой Георгий сделался любимцем императора Диоклетиана. Диоклетиан был талантливым правителем, но фанатичным приверженцем римских богов. Поставив себе целью возродить в Римской империи отмирающее язычество, он вошёл в историю как один из самых жестоких гонителей христиан.

Услышав однажды на суде бесчеловечный приговор об истреблении христиан, святой Георгий воспламенился состраданием к ним. Предвидя, что его тоже ожидают страдания, Георгий раздал своё имущество бедным, отпустил на волю своих рабов, явился к Диоклетиану и, объявив себя христианином, обличил его в жестокости и несправедливости. Речь святого Георгия была полна сильных и убедительных возражений против императорского приказа преследовать христиан.

После безрезультатных уговоров отречься от Христа император приказал подвергнуть святого различным мучениям. Святой Георгий был заключён в темницу, где его положили спиной на землю, ноги заключили в колодки, а на грудь положили тяжёлый камень. Но святой Георгий мужественно переносил страдания и прославлял Господа. Тогда мучители Георгия начали изощряться в жестокости. Они били святого воловьими жилами, колесовали, бросали в негашёную известь, принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри.

Святой мученик всё терпеливо переносил с молитвой на устах. В конце концов, император приказал отрубить мечом голову святому. Так святой страдалец отошёл ко Христу в Никомидии в 303 году.

На Руси почитание Георгия Победоносца приобрело особое значение. Сидящий верхом на коне и поражающий змия он запечатлен в центре герба Российского государства.

302 года назад в России издан первый «Артикул воинский» – первый военно-уголовный и военно-процессуальный кодекс России, разработанный в период создания Петром I регулярной армии.

Новая систематизация уголовно-правовых норм была введена Петром I (25 апреля) 6 мая 1715 года при создании «Артикула воинского». Кодекс состоял из 24 глав, разделённых на 209 артикулов (статей) и был включён в качестве части второй в Воинский устав.

Артикулы содержали основные принципы уголовной ответственности, понятие преступления, цели наказания, положения о необходимой обороне и крайней необходимости, перечень смягчающих и отягчающих обстоятельств. Преступлением по «Артикулу воинскому» являлось общественно опасное деяние, причинявшее вред государству. Преступления разделялись на умышленные, неосторожные и случайные. Уголовная ответственность наступала только при совершении умышленных или неосторожных преступлений. Преступление делилось на стадии: умысел, покушение на преступление и законченное преступление. В ряде случаев законом устанавливалось наказание уже за умысел (например, государственные преступления).

111 лет назад Николаем II утверждены Основные государственные законы Российской империи.

6 мая 1906 года был утверждён свод «Основных государственных законов Российской империи», который стал фундаментальным законодательным актом, регулирующим разделение власти и полномочий между императором и российским парламентом, состоящим из Государственного совета и Государственной думы.

Согласно Своду, все принимаемые Думой законы подлежали утверждению императором, вся исполнительная власть в стране также по-прежнему подчинялась ему. Царь назначал министров, единолично руководил внешней политикой страны, ему подчинялись вооружённые силы, он объявлял войну, заключал мир, наделялся исключительным правом чеканки монеты, от его имени осуществлялось судопроизводство и т.д.

Более того, в «Свод» был внесен специальный параграф, который разрешал императору в перерывах между сессиями Думы издавать новые законы только от своего имени. Хотя царь лишился двух важнейших прерогатив: неограниченного права законодательства и единоличного распоряжения государственным бюджетом, но всё равно деятельность Думы с самого начала была ограничена властью императора, и, при необходимости, могла быть распущена Николаем II.

Основные государственные законы стали фактически первой конституцией России, которая состояла из двух разделов, 17 глав и 223 статей. Это свод законоположений, касавшихся общих начал государственного строя Российской империи, включавший в себя предыдущие источники права, который Дума могла изменить только по инициативе самого царя.

Основные законы потеряли юридическую силу в 1917 году при крушении монархии.

6 мая 1991 года – день рождения авиационной пилотажной группы «Стрижи».

Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» входит в состав 237 Гвардейского Проскуровского Краснознаменного орденов Кутузова и Александра Невского Центра показа авиационной техники (ЦПАТ) имени трижды Героя Советского Союза Маршала авиации И.Н. Кожедуба. У полка славные традиции: начиная с 1945 года, лётчики полка участвуют во всех воздушных парадах над Красной Площадью, воздушных праздниках в Тушино, одновременно осваивая новую авиационную технику.

Все полёты «Стрижи» выполняют на фронтовых истребителях четвёртого поколения МиГ-29 и являются единственной в мире пилотажной группой, выполняющей фигуры одиночного и группового высшего пилотажа на машинах такого класса.

Группа «Стрижи» ежегодно проводит более 50 показов. Лётчики группы выступали в небе Финляндии, Швеции, Таиланда, Малайзии, Бельгии, Германии, Италии, Австрии, Китая и других стран. «Стрижи» постоянно принимают участие в авиационных парадах в Тушино и авиасалонах в Жуковском, выступают с показательными полетами на многочисленных праздниках, посвященных юбилеям городов. Принимали они участие и в праздновании 850-летия Москвы.

В 1993 году авиационная пилотажная группа «Стрижи» была удостоена звания «Лучшая пилотажная группа мира». В 2007 году в комплекс показов был включен совместный полет пилотажных групп «Стрижи» и «Русские Витязи» в составе девяти самолетов (5 Су-27 и 4 МиГ-29) в строю «ромб» с выполнением полного комплекса фигур высшего пилотажа. Этот факт является мировым рекордом в истории авиации.

Сегодня в команде «Стрижей» уже второе поколение лётчиков-асов. В 2011 году «Стрижи» отметили 20-летний юбилей новой лётной программой совместно с «Русскими витязями». В юбилейном показе приняли участие представители главного командования ВВС РФ, руководящего состава центра показа авиационной техники, а также заслуженные лётчики авиационных групп высшего пилотажа.

6 мая 1994 года состоялась церемония введения в эксплуатацию транспортного тоннеля, проложенного под проливом Ла-Манш и соединившего Англию и Францию. Он был торжественно открыт лидерами стран-участниц – королевой Великобритании Елизаветой II и президентом Франции Франсуа Миттераном.

Одно из величайших строений 20 века тоннель под Ла-Маншем или Евротоннель, соединивший континентальную Европу с Великобританией, долгое время удерживал звание самого протяжённого тоннеля в мире (в этом качестве его сменил тоннель «Сэйкан»). Его общая протяжённость составляет около 51 км, из них 38 км – непосредственно под дном моря.

Впервые идея связать Англию с континентом появилась ещё в начале 19 века, когда французский инженер А.Матье представил проект подводного тоннеля. В течении многих лет учёные разрабатывали разные способы преодоления пролива Ла-Манш, выдвигая всё более фантастичные проекты. Но практических результатов пришлось ждать почти 100 лет.

По материалам calend.ru