День с запахом табака.11 февраля в истории

Пётр Первый в этот день дал старт продажам табака в стране, в США был запатентован первый пароход, а в Тегеране фанатики убили Александра Грибоедова.

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Суббота, 11 февраля, в истории – день с запахом табака. 11 февраля 1697 года Пётр Первый свои указом разрешил продажу табака на территории России. В Европе табак был уже известен – в петровские времена его нюхали и жители бедных пригородов, и великосветские дамы. Ввоз на территорию империи табака стал со стороны Петра одной из мер идти по европейскому пути. Защитники здорового образа жизни до сих пор не могут простить этого указа Петру, утверждая, что именно с лёгкой руки царя-реформатора массово закурила Россия. Далее всё покатилось как снежный ком. В 1705 году в России была учреждена «казённая табачная продажа, по примеру питейной». А в 1716-м открылись две табачные фабрики – в Петербурге и малороссийской Ахтырке. Внесла лепту в распространение табака и Екатерина II, сама большая до него охотница. История историей, но современные исследования учёных убедительно доказали вред курения здоровью человека. И не зря ежегодно в мире отмечается Всемирный день без табака.

Табак в Россию долгое время доставляли водным путём, который был очень дешёв по сравнению с сухопутным. Позже корабли сменили пароходы – первый из них был запатентован 11 февраля 1809 года. Автором прообраза современного парохода считается американец Роберт Фултон. Газеты писали, что многие лодочники в ужасе закрывали глаза, когда «чудовище Фултона», изрыгающее огонь и дым, двигалось по Гудзону против ветра и течения. 11 февраля 1809 года Фултон запатентовал конструкцию парохода «Клермонта» и вошёл в историю как изобретатель парохода. Незадолго до смерти он спроектировал военный корабль с паровым двигателем «Фултон Первый», также известный под названием «Демологос». В России также появились последователи Фултона, стремящиеся поставить судоходство на современные рельсы. Первый российский пароход «Елизавета» был построен в 1815 году владельцем механико-литейного завода в Петербурге Карлом Бердом. После успешных испытаний на Неве «Елизавета» стала курсировать между Петербургом и Кронштадтом. Отчёт об одном из таких рейсов опубликовал журнал «Сын Отечества». В этой статье русский морской офицер, впоследствии адмирал Пётр Рикорд, впервые употребил в печати термин «пароход».

11 февраля 1829 года стало трагическим днём в истории отечественной литературы – в этот день в Тегеране толпой фанатиков был убит Александр Грибоедов. Талантливый музыкант и драматург, он вошёл в историю, как отец «Горе от ума» и «Грибоедовского вальса». Предстояло ему написать ещё очень многое, однако, трагическая гибель положила конец планам. Опознать тело Грибоедова смогли лишь по руке со следом, полученным на дуэли с Александром Якубовичем. Символом скорби стали слова, выбитые на могиле Грибоедова его супругой, Ниной Чавчавадзе: «Ум и дела твои бессмертны, но для чего пережила тебя любовь моя?». Платой за жизнь Грибоедова стал знаменитый алмаз «Шах», который был преподнесён Николаю I.

У любителей и историков спорта сегодня свой повод для праздника. 11 февраля 1928 года в Швейцарии открылись вторые зимние Олимпийские игры. В Играх приняли участие спортсмены из 25 стран. В числе 464 участников – 26 женщин. 14 комплектов наград было разыграно в 8 видах спорта: бобслей, конькобежный спорт, лыжные гонки и двоеборье, прыжки с трамплина, скелетон, фигурное катание и хоккей. Ещё 2 вида спорта были показательными – это соревнования военных патрулей и гонки на собаках.

Общекомандная победа во II зимней Олимпиаде досталась спортсменам Норвегии. В их зачёте 93 очка и 15 золотых медалей. На втором месте американцы – 45 очков и 6 медалей. Третьими стали спортсмены Швеции – 35 очков и 5 медалей.

11 февраля 1929 года Ватикан стал суверенным государством. Высшими консультативными органами являются Вселенский собор Римско-католической церкви, Коллегия кардиналов и Епископский синод. Административное управление государственными делами осуществляет Римская курия, состоящая из девяти конгрегаций (духовных ведомств), трёх трибуналов, папских комиссий и иных ведомств. Армия Ватикана состоит из 110 швейцарских гвардейцев и является самой маленькой в мире. После военной реформы 1970 года, осуществлённой папой Павлом VI, эта гвардия осталась единственным вооружённым подразделением в Ватикане, сохранившим военные функции. Вооружённые средневековыми алебардами, шпагами и пистолетами, гвардейцы облачены в нарядные костюмы, созданные, по одной из версий, по эскизам Микеланджело Буонарроти.

11 февраля родились Виталий Бианки, актриса Любовь Орлова, писатель Сидни Шелдон, а также американский актёр Лесли Нильсен. В 1847 году в этот день на свет появился Томас Эдисон – изобретатель, которому суждено было стать отцом современного телефона. К изобретениям Эдисона можно отнести усовершенствованный телефон Белла и лампу накаливания, в 1877 году Эдисон изобрёл фонограф, усовершенствованный им же в 1889 году, также он разработал систему освещения, сконструировал поворотный выключатель, мегафон, электросчётчик, патрон и цоколь, рекордер и др. Эдисон ввёл в обиход параллельное включение ламп, построил сверхмощные, для того времени, электрогенераторы и в 1881 году запустил в эксплуатацию первую тепловую электростанцию подачи электроэнергии с разветвлённой сетью. Заслугами Эдисона также являются: изобретение железнодорожного тормоза, аппарат для записи телефонных разговоров, щелочно-железоникелевые аккумуляторы, усовершенствованная кинематографическая камера.

Именно Эдисон придумал говорить «алло», начиная телефонный разговор. Это слово прижилось и употребляется до сих пор. Изобретатель в 1883 году первым наблюдал явление термоэлектронной эмиссии (эффект Эдисона). На счету Эдисона более 1000 запатентованных изобретений.