День рождения телефона.7 марта в истории

В этот день Александр Белл запатентовал своё знаменитое изобретение, Амундсен открыл Южный полюс, а в Сочи открылись Паралимпийские игры.

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Предпраздничный день, 7 марта, обычно проходит в поздравлениях представительниц прекрасного пола, а также подготовке к празднику. Впрочем, не всегда это было так - нашим предшественникам было не до праздников. Так, 7 марта 1609 года бояре попытались свергнуть Василия Шуйского. Заговорщики, недовольные политикой Шуйского решил поднять восстание, чтобы убить правителя, однако этого сделать не удалось - царь успел вызвать верные ему войска с лагеря на Ходынке. Заговорщики - Роман Гагарин и Тимофей Грязный бежали в стан Лжедмитрия II. Попытка переворота осложнила и без того непростую обстановку в стране.

В этом году 8 марта выпадает на рабочий день, который обернётся для россиян ещё одним выходным. Подобный подарок календарь преподносит нам не так часто, однако за стабильный выходной в воскресенье мы должны благодарить императора Константина Великого. 7 марта 321 года он провозгласил воскресенье официальным выходным. Ни одно распоряжение властей в истории не соблюдалось с таким удовольствием, как эдикт Константина. На этот день рынки должны были закрываться, а государственные учреждения – прекращать всякую деятельность за исключением операций по освобождению рабов. Никаких ограничений на земледельческие труды, в которых принимало участие подавляющее большинство населения, не налагалось.

Накануне Международного женского дня отмечается день телефона - 7 марта 1876 года Александр Белл запатентовал знаменитое изобретение, которое служит нам и по сей день. В патенте, выданном Беллу, телефон назывался усовершенствованным видом телеграфа. В том же году телефон Белла был продемонстрирован посетителям Всемирной выставки в Филадельфии. А спустя пять лет – на международной выставке в Париже, где к его аппарату выстраивались огромные очереди. Долгое время люди, с удовольствием посещавшие платные лекции Белла, где он рассказывал о «самом чудесном изобретении века», не подозревали о возможностях нового аппарата. На следующий год после получения патента Александр Белл создал первую телефонную компанию «Bell Telephone Company».

ХХ век также внёс свою лепту в историю изобретений и открытий - 7 марта 1912 года Амундсен открыл Южный полюс. Амундсен изначально планировал отправиться в Арктику. Своей задачей учёный считал покорение Северного полюса. Он хотел войти в Северный Ледовитый океан через Берингов пролив. Однако пока шла подготовка экспедиции, Фредерик Кук и Роберт Пири объявили о том, что Северный полюс уже открыт. Тогда Амундсен решил взять курс на Антарктиду. Такое решение явилось полной неожиданностью, как для его товарищей, так и для мировой общественности, включая Фритьофа Нансена, у которого он одолжил судно «Фрам». Амундсен тщательно подготовился: удачно выбрал маршрут, организовал систему складов с припасами и успешно использовал санные упряжки с собаками. С четырьмя спутниками достиг Южного полюса 14 декабря 1911 года. Только к марту 1912 года экспедиция Амундсена успешно добралась до города Хобарта на острове Тасмания, откуда и сообщила о своем открытии.

Прошло менее полувека с открытия Амундсена, а мир готовился покорять не только сушу, но и космическое пространство - 7 марта 1960 года в России был сформирован первый отряд космонавтов. В него вошли 12 человек - Иван Аникеев, Валерий Быковский, Борис Волынов, Юрий Гагарин, Виктор Горбатко, Владимир Комаров, Алексей Леонов, Григорий Нелюбов, Андриян Николаев, Павел Попович, Герман Титов и Георгий Шонин. Они прошли строгий отбор из более, чем 3 тыс. претендентов. При отборе учитывался возраст, вес, уровень здоровья. Человек, желающий попасть в космос, должен был быть не старше 35 лет, иметь отличное здоровье, а также рост не более 175 см и вес не более 75 кг.

В новейшей истории 7 марта пополнило копилку событий из мира спорта - в этот день в 2014 году в Сочи открылись Паралимпийские игры. В рамках программы Сочинской Паралимпиады за 9 соревновательных дней было разыграно 72 комплекта медалей в 5-ти Паралимпийских зимних видах спорта – это: биатлон, горные лыжи (включая пара-сноуборд, соревнования по которому проходили впервые в истории Паралимпийских игр), кёрлинг на колясках, лыжные гонки, следж-хоккей на льду. В Играх в Сочи приняли участие 567 спортсменов–паралимпийцев и еще более 1000 членов команд из 45 стран мира. Российская паралимпийская сборная, в составе 87 человек, стала самой многочисленной командой из всех представленных на этих Играх. Россияне завоевали больше всего наград - 30 золотых, 28 серебряных и 22 бронзовых, что стало абсолютным рекордом соревнований.

7 марта родился человек, без творчества которого невозможно представить себе историю современной литературы - писатель Кобо Абэ. Известность автору принёс роман «Женщина в песках» - своеобразная философская притча, сочетающая тонкость японской литературы и психологизм русской литературной традиции. Отец Кобо Абэ был врачом, будущий писатель также по настоянию родителей окончил медицинский вуз, однако по специальности не проработал ни дня. Сам себя писатель называл наследником Гоголя и Достоевского - черты творческого наследия писателей прослеживаются в его произведениях. В 1992 году за мастерство Абэ был номинирован на Нобелевскую премию, однако не дождался её вручения, скончавшись в Токио.

Если без Кобо Абэ невозможно представить современную литературу, то без Андрея Миронова - отечественный кинематограф и сцену. Сегодня любимцу женщин, словно по заказу появившемуся на свет перед «профессиональным» праздником своих поклонниц, исполнилось бы 76 лет. Его жизнь была, казалось, предрешена - родители были известными актёрами, а сам ребёнок с детства проявлял артистические способности. Память о нём сегодня хранит его семья, дети, которые продолжают актёрскую династию, а также фильмы, без которых не обходится ни один праздник.