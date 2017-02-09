День рождения стриптиза. 9 февраля в истории

День рождения сегодня отмечают искусство обольщения танцем и волейбол, а в СССР в этот день стартовала первая перепись населения.

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9 февраля свой день рождения отмечает такое танцевальное направление, как стриптиз. Историю искусство обольщения танцем ведёт с 1893 года и со всемирно известного кабаре «Мулен Руж». Выступая перед зрителями одна из танцовщиц, красавица Мона, скинула с себя всю одежду. Девушку оштрафовали на 100 франков и арестовали за непристойное поведение, которое, однако, пришлось по вкусу многим. Сегодня стриптиз, иначе называемый танцами на пилоне или pole dance, преподаются во многих спортивных клубах, выйдя за рамки только кабаре.

Свой день рождения отмечает сегодня и одно из спортивных направлений - не столь откровенное, но требующее от игроков силы и выносливости - волейбол. Игру придумал учитель физкультуры Ассоциации молодых христиан Уильям Морган, чтобы развлечь воспитанников. Матч состоялся 9 февраля 1895 года. Морган решил смешать элементы баскетбола, бейсбола и гандбола. Он позаимствовал сетку из тенниса и установил её на высоте приблизительно 196 см от пола, так, чтобы сетка была выше головы человека среднего по тем временам роста. Суть игры заключалась в том, чтобы перебрасывать мяч над сеткой. Количество участников первое время было не ограничено. Саму же игру окрестили «mintonette». Поскольку основная идея игры заключалась в том, чтобы ударять руками по мячу, заставляя его перелетать через сетку, профессор Альфред Хальстед предложил переименовать «минтонет» в «волейбол», что в переводе означает летающий мяч (английское «volley ball» от «at the volley» – «на лету» и «ball» – «мяч»). Сегодня волейбол включён в программу Олимпийских игр.

9 февраля 1897 года стартовала первая в стране полная перепись населения. Инициатива проведения первой всеобщей переписи населения Российской империи принадлежала выдающемуся русскому учёному П.П. Семенову-Тянь-Шанскому, уроженцу Рязанской губернии. По данным переписи население России в ту пору насчитывало 124,6 миллиона человек. В советское время переписи в стране проводились в 1920, 1923, 1926, 1937, 1939, 1959, 1970, 1979 и 1989 годах. После распада СССР очередная перепись населения России, запланированная на 1999 год, была отложена из-за финансовой нестабильности после кризиса 1998 года. Она началась лишь 9 октября 2002 года. Очередная перепись населения России, согласно постановлению правительства, прошла в октябре 2010 года. По её данным, численность постоянного населения Российской Федерации составила 142,9 млн. человек.

9 февраля 1969 года состоялся первый полёт Боинга 747. На момент своего создания Boeing 747 был самым большим, тяжёлым и вместительным пассажирским авиалайнером, оставаясь таковым в течение 35 лет, до появления A380, первый полёт которого состоялся в 2005 году. Сегодня, несмотря на высокую стоимость, Боинг 747 является одним из самых часто эксплуатируемых самолётов в мире. По состоянию на ноябрь 2016 года, всего было заказано 1556 экземпляров различных модификаций Boeing 747, из них поставлено заказчикам 1527 самолётов.

9 февраля весь мир отмечается день рождения узбекского поэта Алишера Навои, поэта Василия Жуковского - отца русского романтизма, юриста Анатолия Кони, режиссёра Всеволода Мейерхольда, а также военноначальника Василия Чапаева. Будущий герой Гражданской войны родился в 1887 году. В годы службы в армии Василий Чапаев успешно продвигался по службе, проявил себя в и борьбе с кулаками. С ноября 1918 года по январь 1919 года Чапаев проходил обучение в Академии генерального штаба РККА, а затем был отправлен на фронт. В апреле принял под свое командование 25 стрелковую дивизию, которая сыграла важную роль при проведении контрнаступления Красной армии против колчаковских войск. За проявленное мужество Чапаев был награждён орденом Красного знамени. Летом 1919 года дивизия, которой командовал Чапаев, была передислоцирована в осажденный войсками белоказачества город Уральск.

Василий Иванович Чапаев погиб 5 сентября 1919 года при неожиданном нападении казаков на хорошо охраняемый и находившийся в глубоком тылу город Лбищенск (ныне село Чапаев Западно-Казахстанской области Казахстана), где находился штаб 25-й дивизии. Обстоятельства гибели комдива не вполне ясны. Согласно данным проведенного по горячим следам расследования, раненый Чапаев утонул, пытаясь переплыть реку Урал. Эта версия была принята как официальная и стала широко известной благодаря фильму «Чапаев».

День рождения отмечает сегодня и прославленная фигуристка, призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая. Уйдя из профессионального спорта, сегодня Слуцкая - известная телеведущая и участница проектов Ильи Авербуха. Занимается фигуристка и политикой - она является депутатом Московской областной Думы. Сегодня спортсменке исполняется 38 лет.