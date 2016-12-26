День подарков. 26 декабря в истории

Восстание декабристов, День независимости и единства Словении, первый в истории прыжок с парашютом с высоты, Керченская десантная операция, гигантское цунами в Азии, Мао Цзэдун и Михаил Боярский – что ещё интересного произошло в истории 26 декабря?

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26 декабря в Великобритании и в ряде стран Британского содружества наций – Австралии, Новой Зеландии, Канаде – празднуется День подарков. В наши дни его отличительной чертой стали гигантские распродажи в больших и маленьких магазинах. Именно в День подарков можно приобрести любую понравившуюся вещь за полцены. Чем народ, в том числе и австралийский, с удовольствием пользуется. Впрочем, корни у этого праздника более чем целомудренные. Теорий относительно возникновения Дня подарков существует много, но все соглашаются с тем, что праздник начался с обычая дарить деньги и подарки людям более низкого социального положения. Подарками среди себе подобных обменивались накануне Рождества, а бедняки же получали подарки в последнюю очередь.

26 декабря в Словении празднуется День независимости и единства. Этот праздник является государственным в стране и учреждён в память об официальном оглашении результатов референдума 1990 года о независимости Словении. 23 декабря 1990 года в стране состоялся референдум, основной вопрос которого был поставлен следующим образом: «Быть ли Словении суверенным и независимым государством?». Результаты референдума были официально оглашены 26 декабря 1990 года. Около 95% граждан Словении, принявших участие в референдуме, ответили положительно. Всего проголосовало 93,2% граждан (имеющих право голоса). Таким образом, около 88,5% всех граждан Словении проголосовали за независимость своей страны.

233 года назад был продемонстрирован первый в истории прыжок с парашютом с высоты. В 1783 году французский физик Луи Себастьян Ленорман усовершенствовал известный уже более ста лет парашют Фауста Верначио, сделав его не только более надёжным, но и более красивым. Парашют Ленормана представлял собой жёсткий конусообразный купол, сшитый из полотна и для уменьшения воздухопроницаемости оклеенный изнутри бумагой, со спускающимися от периметра стропами, которые крепились к сидению, сплетённому из ивовых прутьев. 26 декабря 1783 года Ленорман прыгнул с крыши дома в Париже. Прыжок удался. Ободрённый успехом, он вторично прыгнул уже со шпиля обсерватории в Мольпелье.

204 года назад солдаты разгромленной армии Наполеона покинули пределы России.

В июне 1812 года армия французского императора Наполеона I без объявления войны вторглась в Россию. Неприятелю противостояла русская армия под командованием генералов Барклая-де-Толли, Багратиона и Тормасова, насчитывавшая около 240 тысяч русских солдат. Быстрое продвижение французов вынудило русское командование отступить вглубь страны. Отступая, русские войска вели арьергардные бои, нанося противнику значительные потери. В ходе Смоленского сражения в начале августа был сорван план Наполеона о разгроме основных сил российских войск.

Вскоре главнокомандующим русскими войсками был назначен Михаил Кутузов, который и возглавил армию во время генерального сражения войны 1812 года под Бородино, а затем принял решение оставить Москву французам. Наполеоновская армия вступила в столицу 14 сентября. В этот же день город охватил сильный пожар. Таким образом, французы не получили ни продовольствия, ни отдыха.

Осенью русская армия, повернула на запад и по Калужской дороге вышла в район села Тарутина, откуда Кутузов развернул «малую войну» силами армейских партизанских отрядов. Попытки Наполеона вступить в переговоры были отвергнуты. 18 октября он оставил Москву и направился в сторону Калуги. После сражения при Малоярославце 24 октября он был вынужден отступить.

В битве при Березине в ноябре большая часть его армии была уничтожена, а её остатки были изгнаны с русской земли – 26 декабря 1812 года солдаты разгромленной наполеоновской армии перешли реку Неман, оставив пределы России. Как писал Кутузов, война «окончилась за полным истреблением неприятеля».

191 год назад в Санкт-Петербурге произошло восстание декабристов. 26 декабря 1825 года (14 декабря по старому стилю) на Сенатской площади Санкт-Петербурга собралось 3 тысячи восставших. Однако Николай, знавший о заговоре, заранее принял присягу Сената. С.П. Трубецкой – руководитель декабристов – на площадь не явился. Туда были стянуты правительственные войска и выступление было подавлено. По делу декабристов было привлечено 579 человек, виновными признано 289. Пятеро – Рылеев, Пестель, Каховский, Бестужев-Рюмин, Муравьев-Апостол – были повешены. Более 120 человек были сосланы на разные сроки в Сибирь на каторгу или поселение.

118 лет назад Мария и Пьер Кюри впервые получили радий. Они обнаружили, что отходы, остающиеся после выделения урана из урановой руды (урановая смолка, добывавшаяся в городе Иоахимсталь, Чехия), более радиоактивны, чем чистый уран. Из этих отходов супруги Кюри после нескольких лет интенсивной работы выделили два сильно радиоактивных элемента: полоний и радий.

26 декабря 1898 года во Французской Академии наук Кюри сделали первое сообщение об открытии радия. В 1902 Кюри и Андре Дебьерн выделили чистый радий путём электролиза хлорида радия на ртутном катоде и последующей дистилляции в водороде. Выделенный элемент представлял собой, как сейчас известно, изотоп радий-226, продукт распада урана-238. За открытие радия и полония супруги Кюри получили Нобелевскую премию.

75 лет назад началась Керченская десантная операция – самая крупная операция советских войск во время Великой Отечественной войны на Керченском полуострове в период с 26 декабря 1941 года по 20 мая 1942 года.

Несмотря на первоначальный успех операции, закончилась она крупной неудачей. Все три советские армии были разбиты противником, общие потери составили более 300 тысяч человек, а также 1100 орудий и 250 танков. Потери немцев составили всего 10 тысяч человек. Операция сыграла важную роль в обороне Крыма и Кавказа, она тяжело отразилась на судьбе осаждённого Севастополя и облегчила фашистской Германии наступление на Кавказ.

12 лет назад на юг Азии обрушилось гигантское цунами. 26 декабря 2004 года в акватории Индийского океана близ северной части острова Суматра (Индонезия) Национальным центром сейсмологической информации США был зафиксирован подземный толчок силой 8,9 балла по шкале Рихтера. Около восьми часов к северо-востоку от острова был зафиксирован ещё один – силой 7,3 балла. Затем в течение часа была зафиксирована серия толчков силой около 6 баллов, направлявшихся волной от острова Суматра по направлению к Андаманским островам (Индия). Подземные толчки вызвали цунами, которое обрушилось на побережья Индии, Индонезии, Таиланда и Шри-Ланки.

27 декабря 2004 года в акватории Бенгальского залива близ побережья Андаманских и Никобарских островов (Индия) была зафиксирована новая серия подземных толчков силой около 6 баллов по шкале Рихтера. В первой половине дня цунами, сопровождавшееся шквалистым ветром, достигло восточного побережья Африки, неся разрушения на протяжении от Африканского рога до Танзании.

29 декабря 2004 года в акватории Бенгальского залива близ побережья Андаманских и Никобарских островов была зафиксирована ещё одна серия подземных толчков силой 5-6 баллов по шкале Рихтера.

Наибольшие разрушения цунами принесло населённым пунктам, расположенным на побережьях Индии, Индонезии и Шри-Ланки. Общее количество погибших составило не менее 225 тысяч человек. В их число попали также находившиеся на курортах стран Юго-Восточной Азии граждане из многих стран мира.

26 декабря 1893 родился китайский государственный и политический деятель 20 века Мао Цзэдун. Он до сих пор является «галеонной фигурой» китайского коммунизма, его и сегодня чествуют – в городах стоят памятники Мао, его изображение украшает китайские банкноты, значки и наклейки...

Его правление охарактеризовано объединением страны после долгого периода раздробленности, ростом индустриализации, а также умеренным ростом благосостояния народа с одной стороны, но также политическим террором, бессмысленными кампаниями, упадком в сфере культуры и культом личности Мао, с другой.

67 лет назад родился советский и российский актёр театра и кино, певец, телеведущий, Народный артист РСФСР Михаил Боярский.

В кино Боярский дебютировал ещё школьником, сыграв в короткометражном фильме на тему «Спички детям не игрушка», но по настоящему известен стал благодаря блестящим ролям в картинах – «Соломенная шляпка» (один из кинодебютов Михаила), «Старший сын», «Собака на сене», «Узник замка Иф», «Сватовство гусара», «Дон Сезар де Базан», «Тартюф», «Королева Марго»... И, конечно, всем запомнился д’Артаньян из «Трёх мушкетеров» (и продолжениях этого фильма) и обаятельный француз, которому так и не удалось заполучить красавицу Ягужинскую в «Гардемаринах». Кстати, песни ко многим этим фильмам звучат в исполнении Боярского, как и в других картинах и мультфильмах.