http://7info.ru/news/main/den_pobedy_v_rjazani_zavershilsja_prazdnichnym_saljutom/
День Победы в Рязани завершился праздничным салютом
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День Победы в Рязани завершился праздничным салютом
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Салют озарил небо под звуки «Дня Победы» – песни, без которой не обходится ни один праздник 9 мая.
Во вторник, 9 мая, над Рязанью прогремел праздничный салют, посвящённый 72-ой годовщине победы советского народа в Великой отечественной войне.
Праздничный салют озарил небо под звуки «Дня Победы» – песни, без которой не обходится ни один праздник 9 мая.