День Победы в Рязани завершился праздничным салютом

Салют озарил небо под звуки «Дня Победы» – песни, без которой не обходится ни один праздник 9 мая.

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Во вторник, 9 мая, над Рязанью прогремел праздничный салют, посвящённый 72-ой годовщине победы советского народа в Великой отечественной войне.

Праздничный салют озарил небо под звуки «Дня Победы» – песни, без которой не обходится ни один праздник 9 мая.