День Победы. 9 мая в истории

В этот день мир отмечает 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

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9 мая - день святой и значимый для каждой российской семьи и тех, кто живёт за рубежом. Сегодня мы отмечаем 72-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне, одной из самых кровопролитных в истории нашей страны. Зримым символом подвига нашего народа стала Георгиевская лента - её накануне Дня Победы всем желающим раздают волонтёры.

Повязанная на сумки, одежду лента становится символом уважения к подвигу поколения победителей - тех, кто сумел одолеть фашизм, идеологии нацистов противопоставив идеи добра, справедливости и правды. 9 мая 1945 года на Центральный аэродром имени Фрунзе приземлился самолёт «Ли-2» с экипажем А.И. Семенкова, доставивший в Москву акт о капитуляции фашистской Германии. А 24 июня на Красной площади в Москве состоялся Парад Победы. Командовал парадом маршал Константин Рокоссовский, принимал парад — маршал Георгий Жуков. На параде торжественным маршем прошли сводные полки фронтов: Карельского, Ленинградского, 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусских, 1-го, 4-го, 2-го и 3-го Украинских, сводный полк Военно-Морского Флота. В составе полка 1-го Белорусского фронта особой колонной прошли представители Войска Польского. Впереди сводных полков фронтов шли командующие фронтами и армиями, Герои Советского Союза несли знамена прославленных частей и соединений. Парад завершился маршем 200 знаменосцев, бросавших знамена побежденных немецких войск на помост у подножия Мавзолея.

Ежегодно в День Победы у стен Кремля проходит такой же парад, участие в котором принимают представители всех подразделений российской армии. В городах нашей страны праздник отмечают многочисленными площадками, почётными гостями которых являются ветераны Великой Отечественной войны, а небо озаряют сотни праздничных салютов.

Вспоминает сегодня страна не только подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне, но и её великого барда - Булата Окуджаву. Известный российский поэт и бард родился 9 мая 1924 года - сын своего поколения, в годы войны он был призван в армию, После двух месяцев подготовки с октября 1942 года воевал на Закавказском фронте, миномётчик в кавалерийском полку 5-го гвардейского Донского кавалерийского казачьего корпуса. 16 декабря 1942 года под Моздоком был ранен. После госпиталя в действующую армию не вернулся. С января 1943 года служил в 124-м стрелковом запасном полку в Батуми и позже радистом в 126-й гаубичной артиллерийской бригаде большой мощности Закавказского фронта, прикрывавшего в этот период границу с Турцией и Ираном. Демобилизован по состоянию здоровья в марте 1944 года в звании гвардии рядового. Был награждён медалями «За оборону Кавказа» и «За победу над Германией», в 1985 году — орденом Отечественной войны I степени. В своих песнях и стихах Булат Окуджава позднее вспоминал время, проведённое на фронте - сейчас эти песни, поражающие своей искренностью и простотой выражения глубоких мыслей, составляют «золотой фонд» отечественного исполнительского искусства. Сегодня автору стихов исполнилось бы 93 года. Булат Окуджава ушёл из жизни в 1997 году, неожиданно, однако его творческое наследие нетленно и навсегда с нами.