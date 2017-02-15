День музыки и театра. 15 февраля в истории

Сегодня годовщину основания отмечают два крупнейших культурных центра нашей страны – РАМ им. Гнесиных, а также БДТ им.Товстоногова.

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Среда, 15 февраля, – отличный повод сходить на концерт или в театр. Почему? Да потому, что сегодня годовщины основания отмечают два крупнейших культурных центра нашей страны – Российская академия музыки им. Гнесиных, а также Большой драматический театр им. Товстоногова.

РАМ им. Гнесиных была основана 15 февраля 1895 года сёстрами Евгенией и Еленой Гнесиными, выпускницами Московской консерватории. Заведений, которые давали музыкальное образование, в Москве XIX века было немало, однако школа сестёр Гнесиных отличалась тем, что в ней сохранялись лучшие традиции высшего профессионального образования, приглашались известнейшие преподаватели. Всего за годы существования вуз окончили более 12 тысяч специалистов. Выпускники института быстро завоевали ведущие позиции в музыкальных организациях по всей стране, а затем и за рубежом. Многие стали руководителями знаменитых коллективов, ведущими солистами главных оперных театров. Среди них – самые знаменитые музыкальные имена в разных жанрах, например, З.Долуханова, Е.Светланов, М.Таривердиев, В.Федосеев, Т.Докшицер, Л.Зыкина, К.Иванов, Е.Кисин, Ю.Казаков, И.Кобзон, Н.Некрасов, А.Рудин, В.Дашкевич, Д.Тухманов и многие другие. Целый ряд известных ныне хоров, оркестров, ансамблей вышел из студенческих коллективов института-академии – это Московский камерный хор под управлением В.Минина, фольклорный ансамбль под руководством Д.Покровского, камерный оркестр «Российская камерата», капелла мальчиков под управлением В.Судакова и другие. Сегодня многие выпускники РАМ им. Гнесиных блистают на сценах всего мира.

Блестящая судьба была уготована и Большому драматическому театра им. Товстоногова. Театр был основан 15 февраля 1919 года. Первоначально театр назывался особой драматической труппой – его руководителем был назначен поэт Александр Блок. Публике театр представил произведения героического романтизма – на сцене ставились произведения В. Гюго, Ф. Шиллера и других авторов, противопоставлявших идеалы жестокости окружающего мира. На смену ушедшему из жизни в 1921 году Александру Блоку, пришёл Всеволод Мейерхольд, использовавший новаторский подход к работе. В 1956 году в театр пришёл Георгий Товстоногов. Он создал театр, который на протяжении десятилетий неизменно оставался лидером отечественного театрального процесса. Созданные им спектакли – «Лиса и виноград» Г.Фигейредо, «Идиот» Ф.Достоевского, «Пять вечеров» А.Володина, «Варвары», «Мещане» и «На дне» М.Горького, «Горе от ума» А.Грибоедова, «Ревизор» Н.Гоголя, «Три сестры» А.П. Чехова, «Прошлым летом в Чулимске» А.Вампилова, «Энергичные люди» В.Шукшина, «Три мешка сорной пшеницы» В.Тендрякова, «История лошади» Л.Н. Толстого, «На всякого мудреца довольно простоты» А.Островского и многие другие – становились событиями в театральной жизни не только Ленинграда, но и всей страны, поражая новизной трактовки, оригинальностью режиссёрского взгляда.

По крупицам, личность к личности, Товстоногов собрал ансамбль уникальных актёрских индивидуальностей, составивших лучшую драматическую труппу страны. Роли, сыгранные на сцене БДТ, принесли известность И.М. Смоктуновскому, О.И. Борисову, раскрыли яркие дарования Т.В. Дорониной, А.Б. Фрейндлих, Н.Н. Усатовой, Е.А. Лебедева, С.Ю. Юрского, Е.З. Копеляна, П.Б. Луспекаева, П.П. Панкова, Э.А. Поповой, В.И. Стржельчика, В.П. Ковель, В.А. Медведева, М.В. Данилова, Ю.А. Демича, Н.Н.Трофимова, К.Ю. Лаврова, А.Ю. Толубеева, Л.И. Малеванной и других.

Эстафету Товстоногова, который ушёл из жизни в 1989 году, принял Кирилл Лавров. Всю свою волю, энергию, актёрский и человеческий авторитет он направил на то, чтобы сберечь особый сценический менталитет и мощный генетический код, заложенный Товстоноговым. 27 апреля 2007 года театр простился с Лавровым. Художественным руководителем Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова стал Народный артист России и Грузии Т.Н. Чхеидзе, который прослужил на этом посту до 2013 года. Новым художественным руководителем театра стал А.А. Могучий.

Если сегодня браки в актёрской среде не являются редкостью, даже между людьми разных национальностей, то в 1947 году представить себе подобный союз было невозможно – 15 февраля 1947 году был издан указ, запрещающий гражданам СССР вступать в брак с иностранцами. Официально этот запрет объяснялся заботой о советских женщинах.

– Наши женщины, вышедшие замуж за иностранцев и оказавшиеся за границей, в непривычных условиях, чувствуют себя плохо и подвергаются дискриминации, – отмечалось в документе.

На самом деле указ стал одной из мер по сохранению населения страны – с войны вернулось немного мужчин, женщин было больше, многие из них оставались на Западе, создавая там семьи. Взгляды государства на брак с иностранцами изменились только после распада Советского Союза.

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Многие историки и аналитики считают войну в Афганистане самым жестоким и кровопролитным военным конфликтом, развёрнутым после Великой Отечественной войны. И в память о более 14 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны, в нашей стране установлен День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

15 февраля 1994 года был официально установлен Штандарт Президента страны – символ президентской власти в России. Штандарт представляет собой квадратное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней – белого, средней – синего и нижней – красного цветов (в соответствии с цветами Государственного флага РФ), окаймленное золотой бахромой. В его центре – золотое изображение Государственного герба России. На древке Штандарта крепится серебряная скоба с выгравированными фамилией, именем и отчеством Президента России и датами его пребывания на этом посту. Древко увенчано металлическим навершием в виде копья. Штандарт вместе со Знаком и специальным экземпляром текста Конституции передаётся вновь избранному Президенту Российской Федерации во время церемонии вступления в эту должность после принесения им присяги на специальном экземпляре текста Конституции Российской Федерации. После церемонии инаугурации оригинал Штандарта помещается в служебном кабинете резиденции Президента в Москве (Сенатский дворец Московского кремля), где находится постоянно и располагается позади стола Президента с левой стороны. А над Кремлевской резиденцией поднимается дубликат Штандарта, как и над другими резиденциями во время пребывания Президента России в них, также дубликат устанавливается и поднимается на транспортных средствах Президента РФ, в зале во время проведения крупных мероприятий с участием Президента, на военных кораблях и торговых судах при посещении их Президентом.

Отмечено в истории дня и событие, произошедшее в современности: 15 февраля 2013 года над Челябинском прошёл метеоритный дождь. Это событие стало единственным на сегодняшний день задокументированным случаем падения метеорита на крупный промышленный город. Согласно расчётам НАСА, причиной «дождя» стал метеороид около 17 метров в диаметре и порядка 10 тысяч тонн весом. Войдя в атмосферу Земли на скорости примерно 18 километров в секунду, через 32,5 секунды он разрушился, что и вызвало серию ударных волн. Мощность взрыва, по оценкам сотрудников ИНАСАН, составила от 0,4 до 1,5 Мт в тротиловом эквиваленте. «Челябинский метеорит» стал самым большим из известных небесных тел, обрушившихся на Землю, со времени падения Тунгусского метеорита в 1908 году. Такие события, по словам ученых, происходят не чаще одного раза в 100 лет. Кстати, метеорит получил официальное название «Челябинск», поскольку обломки метеорита, взорвавшегося в районе Челябинска, упали на обширной территории региона.

15 февраля – день рождения короля Людовика XV, исследователя Галилео Галилея, татарского поэта Мусы Джалиля. В этот день в 1862 году родился известный промышленник и меценат Савва Морозов. Его судьба до сих пор волнует историков и кинематографистов – настолько яркой и неоднозначной она была. Выпускник английского Кембриджа, он прославился продолжением предпринимательских традиций своих предков. Ломая стереотипы, жертвовал не на храмы, а на культуру и науку: поддерживал литераторов и основателей театров. Щедрый меценат, был скромен в быту, однако делал щедрые подарки женщинам, которые ему нравились, несмотря на то, что был женат. Тайной стала и гибель Саввы Морозова – 26 мая 1905 года он был найден в своём номере в Каннах с огнестрельным ранением. До сих пор нет единой версии о том, было ли это самоубийство, или он пал жертвой убийц.