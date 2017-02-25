День Кольта. 25 февраля в истории

В этот день Сэмуэль Кольт получил патент на новый вид оружия, которое прославило его имя, Пётр учредил Синод, а в московской гостинице «Россия» произошёл масштабный пожар.

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25 февраля - день, отметившийся в истории большим количеством опасных событий во всех сферах жизни общества.

Так, 25 февраля 1721 года Пётр 1 учредил Синод- верховный орган управления церковью. Синод являлся своего рода «церковным министерством», подобным созданным Петром тремя годами ранее «государственным коллегиям», управляющим иностранными, военными, торговыми и прочими делами. При этом прекращались полномочия патриарха - это должность, как институт, была упразднена. Без предстоятеля Русская Православная церковь оставалась около 200 лет – до 18 ноября 1917 года, когда на поместном соборе в Москве, созванном с санкции Временного правительства, патриархом Московским и всея Руси был избран Тихон.

25 февраля 1836 года Сэмюэл Кольт получил в США первый патент на автоматический револьвер. Оружие имело 6 зарядов 45-го калибра. Через 10 дней Кольт открывает собственное производство. Модель сначала называлась «Патерсон» по имени города, где была развернута мануфактура Кольта, но в скором времени получила название «Техас» за свою популярность среди жителей этого штата. В 1842 году предприятие Кольта обанкротилось, и он занялся разработкой подводных мин, на что даже получил от Конгресса 20 000 долларов. В начале 1847 года Кольт получает крупный заказ от капитана рейнджеров Сэмюэля Уокера, высоко оценившего качества его револьвера, и возобновляет производство на фабрике Эли Уитнея в Уитней-Уиле (штат Коннектикут). Война Техаса с Мексикой в 1845-1846 годах обеспечила устойчивый сбыт скорострельных револьверов среди рейнджеров. Новая модель получила название «Армейская модель 1847 года» или «Уокер пистол».

Пока Сэмуэль Кольт изобретал оружие, его «коллега» , деревенский кузнец Томас Девенпорт - электродвигатель электрического тока. В 1833 году Томас Дэвенпорт узнал о том, что Джозеф Генри изобрел электромагнит и использует его для обогащения железной руды. Томас Дэвенпорт купил новинку Генри, изучил её и стал сам изготавливать компактные магниты. Для изоляции проводов в ход пошло подвенечное платье его жены. Томас Дэвенпорт разрезал его на ленточки и обматывал ими провода. Очень скоро мотор был готов - это был первый роторный электродвигатель постоянного тока. В 1835 году Томас Дэвенпорт демонстрировал публике модель круговой железной дороги, по которой ездил маленький локомотив. Диаметр дороги был 1,2 метра.

Изобретение Дэвенпорта получило известность. Пресса провозгласила революцию в науке. Дэвенпорт открыл на Уолл-стрит мастерскую, стал искать инвесторов, познакомился с Сэмюэлом Морзе. Вскоре Дэвенпорт основал газету «The Electro-Magnet and Mechanics Intelligencer», для печати которой использовал печатный станок, приводимый в движение электромотором.

25 февраля 1977 года в московской гостинице «Россия» произошёл серьёзный пожар. Заложниками в крупнейшей гостинице Европы оказались около 250 человек. сорок три человека погибли. Спасти удалось более 1000 человек. 188 человек были эвакуированы по ручным и автоматическим лестницам. 1 января 2006 года гостиница была закрыта, а 29 марта того же года начались работы по демонтажу здания. Долгое время на этом месте был пустырь, и вот в 2012 году правительством было принято решение, что на освободившейся территории в 13 га будет разбит парк или обустроена парковая зона с развлекательным центром.

25 февраля исполняется 310 лет со дня рождения драматурга Карла Гольдони. Значение Гольдони на его родине определяется тем, что он положил начало итальянской буржуазной драме, искусно сочетав элементы итальянской народной комедии, с одной стороны, и французской комедии характеров, ее изощренной техники – с другой. Характеры Гольдони – «итальянского Мольера» – более многообразны, менее схематичны, чем французского. Еще Вольтер называл его «сыном и живописцем натуры» и отмечал естественность его письма.

58 лет сегодня исполнилось бы современному российскому режиссёру Алексею Балабанову. Широкую известность Алексею Балабанову принес фильм «Брат», вышедший в 1997 году, главные роли в котором сыграли Виктор Сухоруков и Сергей Бодров-младший. Фильм получился достаточно скандальным, но стал хитом, а реплики персонажей – крылатыми (чего стоит одна фраза «В чем сила, брат?»). Этот фильм получил гран-при фестиваля «Кинотавр». Другие фильмы режиссера – «Брат-2», «Война», «Американец», «Жмурки» – также были непростыми и весьма спорными. Однако популярность Балабанова все больше росла. С ним даже примирился давний его противник Никита Михалков, сыграв в двух фильмах Балабанова – «Жмурки» и «Мне не больно». Последние работы режиссера - картины «Морфий» (2008), «Кочегар» (2010), «Я тоже хочу» (2012). В ряде своих фильмов Алексей Балабанов выступил и как сценарист. За свои режиссерские работы он награжден большим количеством различных наград отечественных и международных кинофестивалей. Умер Алексей Балабанов в 2013 году, не сумев завершить работу над очередным сценарием.