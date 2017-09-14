Дело о гибели под Луховицами трёх рязанских спортсменов направлено в суд

Обвиняемый – тренер молодых рязанских боксёров.

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Луховицкая городская прокуратура направила для рассмотрения в суд дело по факту гибели в ДТП троих детей, ехавших на соревнования из Рязани. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Уголовное дело было возбуждено в отношении 30-летнего тренера из Рязани, он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).

Напомним, ДТП резонансное ДТП произошло 25 марта 2017 года на трассе М-5 «Урал» у деревни Врачово Луховицкого района. По версии следствия, обвиняемый, работающий детским тренером, вёз на своём автомобиле «Рено Сандеро» на соревнования в Воскресенск четверых воспитанников. По пути следования он нарушил правила дорожного движения и совершил столкновение с автомашиной «ГАЗ». В аварии погибли трое детей, ещё один получил травмы.

В настоящее время обвиняемый находится под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что погибшие дети занимались боксом. Также была информация, что авария произошла из-за того, что на встречную полосу выехала «Газель».