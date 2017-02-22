Дело бывшего первого зампреда правительства Рязанской области Дмитрия Андреева передано в суд

Чиновник обвиняется в крупной взятке и мошенничестве.

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В Рязани завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего первого зампреда правительства Рязанской области Дмитрия Андреева, которого обвиняют в получении взятки и мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщил официальный сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По версии следствия, Андреев в период с ноября 2014 по август 2015 года получил от одного из руководителей сельхозпредприятия за общее покровительство услуги на сумму более 1,688 млн. рублей. Столько генеральный директор потратил на безвозмездную передачу в пользование Андреева «Тойоты Лэнд Крузера», а также на выплату штрафов за нарушения ПДД.

Также следователи собрали доказательства получения Андреевым взятки от учредителя другого сельскохозяйственного предприятия, который оказал сыну обвиняемого услуги имущественного характера на сумму более 4 миллионов 488 тысяч рублей путём исполнения его имущественных обязательств по договору участия в долевом строительстве жилья.

Также Андреева обвиняют в обмане замминистра сельского хозяйства Геннадия Ноздрина. У последнего он, якобы, похитил полмиллиона рублей наличными.

Объём уголовного дела составляет 58 томов, было проведено 20 судебных экспертиз.

Андреев вину не признал и на первоначальном этапе расследования выдвигал различные версии в свою защиту, а впоследствии совсем отказался от дачи показаний.

В настоящее время уголовное дело передано в суд.