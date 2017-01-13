Что посмотреть в Рязани на Старый Новый год

РИА «7 новостей» представляет обзор событий на 13 и 14 января.

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13 января в России отмечается не только день печати, о котором РИА «7 новостей» сегодня рассказывало неоднократно, но и такой уникальный праздник, как Старый Новый год. Этот праздник сам по себе волшебный, красивый и настраивающий на ностальгию. А в этом году он будет вдвойне прекрасным для тех, кто придет в кафе «Фонтан» на концерт в честь дня рождения Константина Панкратова, легенды рязанского джаза. Начало концерта в 20.00.

В 19.00 Музыкальный театр приглашает на программу «Ночь в театре». Вас ждёт концертно-развлекательная программа с участием артистов театра, с танцами, играми, конкурсами, призами, Дедом Морозом и Снегурочкой.

В театре драмы в 19.00 можно посмотреть волшебную комедию «Новогодняя лотерея». В субботу, 14 января, в 18.00 этот спектакль можно будет увидеть в последний раз. Торопитесь!

В субботу и воскресенье, 14 и 15 января, в ТРЦ «Малина» с 10.00 до 19.00 будет проводиться международная выставка кошек «Зимние Смотрины». Желающие смогут познакомится с редкими породами кошек, посмотреть на экспертизу животных в рингах, профессиональными экспертами международного класса.

В 15.00 в субботу во Дворце культуры «Приокский» состоится праздничный концерт эстрадного оркестра CITY BAND «Старый Новый Год». В программе: песни российских композиторов, эстрадная и джазовая музыка. Справки по телефонам: 33-03-31, 33-31-63

В воскресенье в 18.00 ВИА «Горпарк» приглашает на концерт в кафе «Старый парк». Начало в 19.00.