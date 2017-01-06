Что посмотреть в Рязани на Рождество

РИА «7 новостей» представляет обзор мероприятий на 7 января.

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В 10.00; 12.30; 15.00 и 17.30 в театре кукол можно посмотреть замечательное новогоднее представление «Голос ёлки».

В 10.00 и 12.30 театр драмы приглашает на русскую народную сказку «По щучьему веленью».

В 11.00 и 14.00 в театре на Соборной новогодняя сказка «Трям, здравствуйте!»

В 11.00 не пропустите бесплатную обзорную экскурсию от Туристского Информационного Центра. Сбор группы у арки на Соборной площади.

В 12.00 всех желающих ждут на танцверанде ЦПКиО. Здесь пройдёт рождественское гуляние. Организаторы обещают весёлые игры, конкурсы, колядки и даже турнир по метанию валенок.

Рязанский Кремль приглашает всех посетить интерактивную выставку «Новый год в СССР» (Дворец Олега, 3 этаж).

В Рязанском художественном музее - день бесплатных экскурсий. С 11.00 до 17.00 работает новогодний кинозал.

В 13.00 в М5Молл начнётся рождественская программа для детей. Также здесь работает выставка театра кукол и интерактивный полигон «Мир роботов».

Вкусные мастер-классы можно посетить в «Галерее пряников» : 14.00 мастер-класс по созданию имбирных домиков, 15.00 рождественская программа (запись по тел. 51-24-55 обязательна). А в 12.00 здесь же пройдёт рождественская ёлка.

В 13.00 и 17.00 можно посетить представление Советского цирка на площадке около ТРЦ «Премьер».

В 16.00 Рязанский областной центр народного творчества приглашает всех желающих на Рождественский бал.

В 17.00 на сцене Рязанской филармонии - джазовый ансамбль «Тромбон-шоу» Максима Пиганова – один из самых оригинальных и востребованных ансамблей в российском джазе.

Музыкальный театр приглашает в 17.00 любителей романсов на встречу с Дмитрием Шведом.

А в театре драмы в 19.00 начнётся волшебная комедия для взрослых «Новогодняя лотерея».