http://7info.ru/news/main/chto_posmotret_v_rjazani_na_rozhdestvo/
Что посмотреть в Рязани на Рождество
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Что посмотреть в Рязани на Рождество
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РИА «7 новостей» представляет обзор мероприятий на 7 января.
В 10.00; 12.30; 15.00 и 17.30 в театре кукол можно посмотреть замечательное новогоднее представление «Голос ёлки».
В 10.00 и 12.30 театр драмы приглашает на русскую народную сказку «По щучьему веленью».
В 11.00 и 14.00 в театре на Соборной новогодняя сказка «Трям, здравствуйте!»
В 11.00 не пропустите бесплатную обзорную экскурсию от Туристского Информационного Центра. Сбор группы у арки на Соборной площади.
В 12.00 всех желающих ждут на танцверанде ЦПКиО. Здесь пройдёт рождественское гуляние. Организаторы обещают весёлые игры, конкурсы, колядки и даже турнир по метанию валенок.
Рязанский Кремль приглашает всех посетить интерактивную выставку «Новый год в СССР» (Дворец Олега, 3 этаж).
В Рязанском художественном музее - день бесплатных экскурсий. С 11.00 до 17.00 работает новогодний кинозал.
В 13.00 в М5Молл начнётся рождественская программа для детей. Также здесь работает выставка театра кукол и интерактивный полигон «Мир роботов».
Вкусные мастер-классы можно посетить в «Галерее пряников» : 14.00 мастер-класс по созданию имбирных домиков, 15.00 рождественская программа (запись по тел. 51-24-55 обязательна). А в 12.00 здесь же пройдёт рождественская ёлка.
В 13.00 и 17.00 можно посетить представление Советского цирка на площадке около ТРЦ «Премьер».
В 16.00 Рязанский областной центр народного творчества приглашает всех желающих на Рождественский бал.
В 17.00 на сцене Рязанской филармонии - джазовый ансамбль «Тромбон-шоу» Максима Пиганова – один из самых оригинальных и востребованных ансамблей в российском джазе.
Музыкальный театр приглашает в 17.00 любителей романсов на встречу с Дмитрием Шведом.
А в театре драмы в 19.00 начнётся волшебная комедия для взрослых «Новогодняя лотерея».