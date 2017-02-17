Чем порадовать мужчин 23 февраля

РИА «7 новостей» представляет обзор цен в рязанских магазинах на подарочные наборы к Дню защитника Отечества.

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Сегодня мы решили узнать, какие подарки можно купить для наших мужчин к 23 февраля в рязанских магазинах. С этой целью мы отправились в гипермаркеты «Лента», «Глобус», «Ашан».

В «Ленте» мы увидели следующий ассортимент товаров. Выполненные в морском стиле полотенца с надписью «Морской волк» продаются за 169.99 и 299.99 рублей в зависимости от размера. Также для любителей бани можно подарить банные пилотки за 99.99 или большую фуражку за 149.99 и банные коврики по 119.99.Также можно приобрести большой настольный хоккей за 999.99 рублей. Специально для мужчин в «Ленте» действует акция скидка 50% на гель для бритья «Nivea». Его можно приобрести за 134.99. Дезодорант «AXE» можно приобрести за 119.99. Подарочные наборы от A.Banderas стоят от 699.99 рублей. Мужской набор от «Mexx» стоит 799.99, «Hugo BOSS» оказался самым дорогим. Его цена 2624 рубля. Одеколон «Playboy» 489.89. Парфюмерная вода «Adidas»от 318.99 рублей. Бальзамы после бритья «Gillett» стоят 199.99. Бальзамы «Nivea» 209.99 Лосьоны «Loreal» 291.09. Также в большом ассортименте представлены гели для душа, дезодоранты, пенки для бритья. Можно приобрести машинки для стрижки для волос по цене 999.99 рублей. Оригинальным подарком может стать набор шахмат со стопками за 499 рублей, а можно подарить и классические шахматы с деревянной доской за такую же цену. Хорошим подарком может стать и массажёр «шиатцу» для спины и шеи за 1399 рублей или аккумуляторная дрель за 1999 рублей, компрессор 2-цилиндровый за 1899 рублей. Также можно приобрести в подарок видеорегистратор за 699рублей. В автомобиль очень хорошо подойдут различные ароматизаторы воздуха от 149 рублей. Интересным подарком станет портативная акустическая система, сделанная в виде машины за 699 рублей. Для мужчин любителей походов весьма кстати придётся многофунциональный складной нож за 479.99 или бинокль за 1399 рублей. Для мальчиков очень хорошим подарком может стать целый паркинг для машинок за 799 рублей, или набор машинок «Hot Whells» за 2499 рублей, или набор игровой пожарного всего за 249 рублей, или радиоуправляемая машина за 599 рублей. Также по сниженным ценам вы сможете для мальчиков прибрести наборы «Lego».

В гипермаркете «Глобус» оказался очень большой ассортимент косметических и парфюмерных наборов. Так, например, набор «Турбо» состоящий из дезодоранта и лосьона после бритья стоит 229.90, а набор «La rive», состоящий из дезодоранта и туалетной воды стоит 519.90. Здесь мы увидели наборы от «Schauma» от 269.90, набор «Bic» состоящий из станка и пены для бритья за 549.90, или набор «Figaro», состоящий также из пены для бритья и станков за 219.90. Если говорить о всевозможных косметических и парфюмерных наборах для мужчин то их действительно много, перечисление займёт много времени, поэтому лучше приехать сюда и выбрать то, что вам понравится. Для юных защитников здесь в продаже детские наборы. Например, набор «Star battle», состоящий из шампуня и геля для душа стоит 199.90, набор «Тимми» с шампунем, гелем и игрой за 224.90, набор «Viking», состоящий из геля, шампуня и переводного тату за 219.90. Здесь также можно приобрести в подарок различные банные аксессуары, набор для стрижки «Remington» за 1999 рублей, электрический триммер «Braun» за 2299. Электрическая бритва этой же фирмы обойдётся вам в 3599 рублей. Машинка для стрижки «Scarlett» оказалась самая недорогая. Её цена 1299 рублей. Самый недорогой триммер мы увидели за 739.90. Интересным подарком может стать и квадрокоптер за 2699 рублей. Также здесь мы увидели радиоприемники «Ritmix» от 1499 рублей, видеорегистраторы от 1399 рублей, автокомрессоры от 579.90, автомобильные пылесосы от 589.90 и даже аппарат для приготовления мужских напитков в домашних условиях от 5009 рублей.

В «Ашане» к 23 февраля также подошли обстоятельно. Здесь мы встретили большой выбор всевозможных подарочных кружек различных форм, в том числе и с термочуствительным принтом. Для автомобилистов можно приобрести автомобильный компрессор «Агрессор» за 2306.61, или многофунциональный компрессор за 2808.20. Для любителей бани представлен большой ассортимент банных принадлежностей. Что касается мужской косметики, то здесь представлены и российские, и зарубежные марки. Так, например, набор, состоящий из геля для душа и геля для бритья «Рассвет» стоит всего 181.01. Пена для бритья вместе с бальзамом «Arko» стоит 222.25. Набор шампунь и дезодорант «Garnier» стоит 229.61. Гель для душа с таурином и шампунь «Биокрим» стоит 177.48. Гель для бритья и станок «Gillette» стоит 638.19. Мужская косметичка от «Nivea» состоящая из шарикового дезодоранта, пены для бритья и бальзама для бритья стоит 632.93. Набор, состоящий из пены и бальзама после бритья «L Oreal» продаётся по цене 491.76. Весьма необычный набор, в который входит дезодорант и курительная трубка стоит 454.21. Юные мужчины тоже не остались без внимания. Для них в продаже также имеются косметические наборы от 178.42. Также нам очень понравилась подушка-игрушка, сделанная в виде рыбы за 425.82. Также здесь в широком ассортименте представлены полотенца, посвящённые мужскому празднику.