Центральный рынок пригласил рязанцев на Масленицу

Гости праздника смогли угоститься блинами, поучаствовать в весёлых конкурсах и посмотреть на выступления средневековых воинов-русичей.

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В субботу, 25 февраля, Центральный рынок Рязани пригласил горожан отметить вместе Масленицу.

В предпоследний день Масленой недели гуляния, посвящённые старинному празднику, приобретали особый размах - в этот день в гости ждали гостей, родных и близких. Руководство Центрального рынка также решило не изменять традиции и также пригласило в гости своих дорогих покупателей-рязанцев. Праздничное настроение детям и взрослым создавали весёлые сказочные персонажи и скоморохи. Вместе с ними горожане водили хороводы, слушали песни о традициях Масленицы, участвовали в весёлых конкурсах. Ребятам предложили попробовать себя в передвижении на «блинах» и лыжах, которые с учётом погоды превратились в водные. Взрослым могли принять участие в конкурсе на лучшую частушку, исполнив любимые фольклорные произведения под гармонь. Наградой смельчакам стали вкусные призы - блины, которые получили все участники викторин и конкурсов. Кроме блинов посетителям предложили угоститься вкусной выпечкой, а также полюбоваться на выступление средневековых воинов-русичей - каждый желающий мог попробовать себя в роли защитника Отечества, примерив кольчугу или сделав снимок с мечом и щитом на память.