Генеральным директором ПАО «Квадра» стал бывший председатель Рязанской городской Думы Семён Сазонов. Такое решение было принято Советом директоров компании в понедельник, 10 июля.

Семён Сазонов с ноября 2016 года работал заместителем генерального директора «Квадры». Также в его послужном списке – должность директора «Ново-Рязанской ТЭЦ», он был депутатом Рязанской городской Думы с 2003 по 2013 годы, с 2005 года возглавлял Думы, являясь главой муниципального образования город Рязань.

Справка (по материалам сайта компании):

Публичное акционерное общество «Квадра – Генерирующая компания» (ПАО «Квадра») является одной из крупнейших российских территориально-генерирующих компаний (ТГК), созданных в процессе реформирования ОАО РАО «ЕЭС России» и зарегистрировано 20 апреля 2005 г. (до 18 мая 2010 года компания называлась ОАО «ТГК-4», до 1 июля 2015 г. – ОАО «Квадра»).

Компания была создана на базе тепловых генерирующих мощностей и теплосетевых активов региональных АО-энерго в 11 регионах Центрального федерального округа – Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областях. В 2015 году активы Компании в Брянском регионе были переданы в муниципальную собственность области.

Основными видами деятельности ПАО «Квадра» является производство и реализация электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии и мощности, а также производство, транспортировка и реализация тепловой энергии на розничном рынке. Компания обеспечивает 25% потребностей потребителей Центрального федерального округа в тепловой энергии.

Общая площадь регионов присутствия компании составляет 337,4 тыс. кв. км, общая численность населения составляет около 13 млн. человек.

В Группу компаний «Квадра» входят 20 электростанций, 230 котельных, а также тепловые сети общей протяженностью 5 463,1 км. Общая установленная электрическая мощность компании – 2 872,2 МВт, тепловая – 13 575,9 Гкал/ч.

В ПАО «Квадра» работает около 11 тысяч человек. Компания привлекает высококвалифицированный персонал, обеспечивая достойную оплату труда и полный перечень социальных гарантий специалистам компании. Ежегодно сотрудники предприятия повышают квалификацию, проходят обучение в специализированных образовательных центрах. Коллектив высокопрофессиональных специалистов, круглосуточно обеспечивает теплом жителей 10 регионов ЦФО.