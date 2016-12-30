Председатель Рязанской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин поздравил горожан с Новым годом и Рождеством.

Дорогие рязанцы!

От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Эти праздники всегда особенные, они согревают нас теплом домашнего очага, любовью родных и близких, наполняют хорошим настроением и светлыми надеждами.

Остаётся позади непростой 2016 год. Но это был год созидания, сохранения стабильности, показавший, что согласие и сплочённость помогают решать любые задачи и строить самые смелые планы.

Памятные даты уходящего года – 75-летие со дня начала Великой Отечественной войны, 75-летие битвы под Москвой – позволили вернуться к нашей истории, вызвали чувство гордости за нашу страну, наш Рязанский край.

Депутатами областной Думы была проделана серьёзная работа по совершенствованию законодательной базы региона, утверждён бюджет, сохранивший социальный характер и направленный на продолжение строительства объектов в сферах образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, дорожной отрасли, поддержку аграриев и села.

Благодарю каждого из вас за ежедневный добросовестный труд на своём рабочем месте, любовь к родной земле, стремление сделать нашу страну единой, сильной и процветающей.

Уверен, ваши мастерство и талант, инициатива и ответственность станут основой для новых успехов и достижений. Совместными усилиями мы сможем в новом году реализовать проекты по укреплению социально-экономического и культурного потенциала Рязанской области, повышению качества жизни людей.

Пусть наступающий 2017-й год сохранит всё самое лучшее, войдет в каждый дом, каждую семью с миром и добром, оправдает все наши ожидания.

Желаю вам, дорогие земляки, здоровья, благополучия и радости!

Счастливого Нового года и Рождества!