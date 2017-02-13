Антон Воробьёв: У компании «ЕДИНСТВО» масса амбициозных проектов на годы вперёд
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Новый генеральный директор ГК «ЕДИНСТВО» дал интервью РИА «7 новостей»
Генеральным директором группы компаний «ЕДИНСТВО» стал Антон Сергеевич Воробьёв, ранее занимавший пост заместителя генерального директора компании.
В небольшом интервью РИА «7 новостей» Антон Воробьёв рассказал о ближайших планах ГК «ЕДИНСТВО».
– Антон Сергеевич, назначение на должность генерального директора стало для вас неожиданностью, или это закономерный шаг в вашей карьере?
– Это новый этап в моей жизни и, несомненно, интересный опыт. Группа компаний «ЕДИНСТВО» – лидер в строительной отрасли региона, и я уверен, что со сменой руководства своих позиций не потеряет, а только укрепит.
– Сколько будет стоить однокомнатная квартира в городе Рязани в 2020 году?
– Группа компаний «ЕДИНСТВО» продолжает активно развиваться, строить качественное и комфортное жилье. Причём, с каждым годом увеличивается и количество сданных в эксплуатацию квадратных метров. Сегодня группа компаний «ЕДИНСТВО» занимает лидирующее положение в строительной отрасли региона – на нашу долю приходится более 35% сданного в эксплуатацию жилья. Даже несмотря на то, что ситуация на рынке недвижимости меняется каждый год, мы в «ЕДИНСТВЕ» уверены, что даже спустя три года однокомнатную квартиру в нашей группе компаний можно будет приобрести по приемлемой цене. И позволить комфортное жильё сможет каждая семья в Рязани.
– Почему жилья становится больше, а квартиры не дешевеют?
– Не согласен с этим утверждением. Группа компаний «ЕДИНСТВО» предлагает объекты во всех районах города. Выбор квартир очень широкий, а цены за квадратный метр – одни из самых низких в Рязанской области. Также мы отслеживаем положительный опыт не только Рязанской области, но и других регионов в инновационных методах строительства, технологиях, материалах. Мы анализируем экономическую ситуацию, покупательскую способность. Группа компаний «ЕДИНСТВО» предлагает клиентам большой портфель и выбор и по планировке, и по этажности, и по классу жилья, имея возможность предлагать хорошие, гибкие цены и условия. В совокупности это позволяет нам строить хорошо, надёжно, качественно, красиво.
– Какой процент по ипотеке должен быть, чтобы люди ещё активнее стали покупать жильё?
– Мы считаем, что эта процентная ставка должна быть не выше 10%.
– Расскажите о планах на 1 полугодие 2017 года.
– Что касается планов, то уже сейчас у нашей компании масса амбициозных проектов на годы вперёд, которые мы уже начали претворять в жизнь. Очень важно постоянно находиться в поиске, в движении, стремиться к вершине успеха. Путь этот тернист и полон трудностей, которые необходимо преодолевать. Надо всегда оставаться самими собой: не изменять своему предназначению, продолжать строить город, и строить красиво, надёжно – так, чтобы было удобно и приятно жить!