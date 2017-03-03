Андрей Макаров и Николай Любимов встретились с женщинами – активистами партии «Единой России»

В канун Международного женского дня разговаривали о личном, и о профессиональном.

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В пятницу, 3 марта, временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов, депутат Госдумы РФ от Рязанской области Андрей Макаров, секретарь регионального отделения партии Аркадий Фомин встретились с женщинами — партийными активистами «Единой России».

Встречу приурочили к Международному женскому и дню, поэтому говорили на ней не только о политике. Временно исполняющему обязанности губернатора участницы встречи адресовали личные вопросы – интересовались его семейными традициями, увлечениями, а также секретом жизненного успеха. Как выяснилось, он оказался прост.

– Мне кажется, главное – не ограничивать человека с ранних лет никакими рамками, не мешать ему, видеть в нём потенциальные возможности. Мне на жизненном пути встречались хорошие, добрые люди и хорошие учителя, – сказал Николай Любимов.

И все же вопрос политики поднимался на встрече – участницы интересовались различиями между мужчинами и женщинами – политиками.

– Для меня не имеет значения – мужчина или женщина, главный критерий – профессионализм. Хотя в принятии решений женщины мягче, они могут договариваться, – сказал Андрей Макаров.

Как выяснилось, ориентирами в политике для Андрея Макарова служат Эльвира Набиуллина и Татьяна Голикова. У Николая Любимова кумиры другие – мать Тереза и Маргарет Тэтчер.

На встрече были затронуты вопросы поддержки системы здравоохранения. В Рязанской области, подчеркнули гости, немало сделано немало – открыт корпус больницы Семашко, а также начато строительство больницы скорой медицинской помощи.

– То, что можно сделать для Рязанской области, будет сделано, а БСМП стало приоритетным проектом. В 2017 году есть средства на скорые, на школьные автобусы, которые в минувшем году тоже поступали в область, – сказал депутат.

Говорила на встрече с женщинами и о развитии культуры. По словам Николая Любимова, в 2017 году в регионе запланирован ремонт 6 сельских клубов, работа по модернизации материально-техн ической базы учреждений культуры будет продолжена.

В свою очередь, директор областного научно-методичес кого центра народного творчества Елена Шаповская пригласила Николая Любимова и Андрея Макарова посетить первый детский фестиваль казачьей культуры, который пройдёт в середине марта и подарила гостям памятные подарки – обереги, выполненные в традициях рязанских промыслов.