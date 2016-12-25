Алёна Коротаева из Сасова спела с группой «Калинов мост» на канале «Россия»

Юная певица вышла в финал всероссийского конкурса «Синяя птица».

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В воскресенье, 25 декабря, состоялся финал второго всероссийского конкурса детского творчества «Синяя птица».

Рязанскую область на конкурсе представляла 13-летняя Алёна Коротаева из Сасова. В прошлом выпуске она исполнила русскую народную песню «Барыня» и смогла завоевать одну из двух путёвок в финал.

В заключительном выпуске Алёне представилась возможность спеть с группой «Калинов мост» их песню «Родная».

Девочка призналась, что поначалу побоялась исполнять такую композицию. Но потом познакомилась с музыкантами и осталась очень довольна совместным выступлением.

– Мы попали под обаяние этой девочки, она излучает свет и озаряет всё вокруг, – признались музыканты группы «Калинов мост». – Песня «Родная» получила второе рождение к 30-летию группы.

Исполнение Алёны Коротаевой высоко оценил и один из членов жюри Олег Погудин.

– У тебя большое будущее. Твои голосовые возможности, глубина внутренняя, темперамент позволят тебе петь в разных жанрах. Постарайся в любом жанре сохранить чистоту русской песни.

Гран-при – 1 миллион рублей – получило джазовое трио Мудрицкий Ростислав, Тюрина Софья и Филимонова Екатерина.

Все участники получили от членов жюри – Светланы Безродной, Дениса Мацуева, Олега Погудина и Николай Цискаридзе – предложения выступить в их концертах.