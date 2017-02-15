Алексей Зимин стал начальником управления образования и молодёжной политики администрации города Рязани
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Бывший и.о. ректора РГУ имени Есенина сменил на этом посту Виталия Ерёмкина.
Начальником управления образования и молодёжной политики администрации города Рязани стал Алексей Зимин. Ранее эту должность занимал Виталий Ерёмкин.
Алексей Зимин родился 27 марта 1977 года.
Окончил в 1999 году Рязанскую государственную радиотехническую академию по специальности «Экономика и управление на предприятии».
В 2002 году успешно защитил кандидатскую диссертацию. Кандидат экономических наук, доцент. Работал в должности первого проректора – проректора по инновационной и научно-образовательной деятельности Рязанского государственного радиотехнического университета.
С 2014 года Зимин был и.о. ректора Рязанского Государственного университета им. С.А. Есенина.
15 февраля 2017 года приступил к исполнению обязанностей начальника управления образования и молодёжной политики администрации города Рязани.
Напомним, Ерёмкин теперь возглавляет новую школу №75 в Рязани. И.о. ректора РГУ имени С.А. Есенина стал Андрей Минаев.