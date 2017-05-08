9 мая в Рязани будет прохладно и дождливо

Температура воздуха ночью по области +4…+9 градусов, в Рязани +4…+6 градусов; днём по области +8…+13 градусов, местами до +16, в Рязани +8…+10 градусов.

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Во вторник, 9 мая, в День Победы, погода в Рязани будет не самой хорошей для прогулок.

По информации синоптиков, размещённой на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, ночью – дождь. Днём ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный, скоростью 3-8 метров в секунду. Местами порывы до 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью по области +4…+9 градусов, в Рязани +4…+6 градусов; днём по области +8…+13 градусов, местами до +16, в Рязани +8…+10 градусов.