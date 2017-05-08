9 мая в центре Рязани перекроют движение

Маршруты движения общественного транспорта будут изменены.

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Во вторник, 9 мая, в центре Рязани для проведения праздничных мероприятий по случаю Дня Победы будет перекрыто движение транспорта. Информация об этом размещена на сайте городской администрации.

Движение будет перекрываться утром и вечером. В частности, на Первомайском проспекте от пересечения с улицей Вокзальной нельзя будет ездить с 8 часов утра до 12 дня. С 4 часов дня до 10 вечера будет закрыт участок проспекта от улицы Вокзальной до улицы Дзержинского.

С 09.30 до 13.00 из-за Парада Победы и шествия «Бессмертного полка», будет перекрыт участок от площади Победы до Соборной площади.

Вечером с 6 часов перекроют движение по центру города для прохождения колонны десантников, вернувшихся с Парада в Москве. Она пройдёт от вокзала Рязань-2 до десантного училища.

Изменятся и маршруты общественного транспорта.