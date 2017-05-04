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http://7info.ru/news/main/8_i_9_maja_v_rjazani_projdjot_mnozhestvo_prazdnichnyh_meroprijatij/

8 и 9 мая в Рязани пройдёт множество праздничных мероприятий
РИА «7 новостей» подготовило интерактивную карту, на которую нанесены самые интересные события.

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8 и 9 мая в Рязани пройдут мероприятия, посвящённые празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Помимо традиционного парад и акции «Бессмертный полк» рязанцев ждут и другие интересные вещи.

РИА «7 новостей» подготовило интерактивную карту, на которую нанесены самые интересные события.

 