http://7info.ru/news/main/8_i_9_maja_v_rjazani_projdjot_mnozhestvo_prazdnichnyh_meroprijatij/
8 и 9 мая в Рязани пройдёт множество праздничных мероприятий
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8 и 9 мая в Рязани пройдёт множество праздничных мероприятий
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РИА «7 новостей» подготовило интерактивную карту, на которую нанесены самые интересные события.
8 и 9 мая в Рязани пройдут мероприятия, посвящённые празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Помимо традиционного парад и акции «Бессмертный полк» рязанцев ждут и другие интересные вещи.
РИА «7 новостей» подготовило интерактивную карту, на которую нанесены самые интересные события.